Publicado por Santiago Ospital 26 de octubre, 2025

El 10 de noviembre de 1885, Joaquin De La Torre se convirtió en el primer oficial hispano muerto en acto de servicio.

El ayudante de sheriff de 43 años había ido, junto a otros dos uniformados, a la casa de un fugitivo buscado por dos asesinatos. Según registros disponibles al público, una mujer salió por la puerta trasera y le dijo a De La Torre que el sospechoso no se encontraba dentro. De ahí salió, justamente, por sorpresa, el asesino, quien disparó mortalmente al agente.

Tras matar a los otros dos oficiales, el asesino huyó con el caballo de uno. Fue capturado y linchado por una turba.

En los 140 años transcurridos desde entonces, al menos 1.177 agentes hispanos murieron en acto de servicio.

La cifra, inédita, fue compartida en exclusiva por la National Law Enforcement Officers Memorial (NLEOMF). Sus nombres se encuentran grabados en el memorial de la organización en Washington DC, junto a los de más de 24.000 agentes de todos los orígenes caídos vistiendo el uniforme.

Los hispanos, por tanto, representan el 5% del total de nombres inscritos en el memorial. El porcentaje, según el Hispanic American Police Command Officers Association (HAPCOA), "dice mucho de la dedicación y el coraje que demostraron estos agentes en apoyo de las comunidades a las que sirvieron y protegieron durante su servicio".

"Los hispanos en las fuerzas del orden han desempeñado un papel fundamental en la protección de nuestras comunidades, en mantenerlas seguras y en fomentar la confianza en la policía", añade a VOZ Anthony Chapa, director ejecutivo de la HAPCOA.

Desde Washington hasta Florida, desde California hasta Massachusetts. Muertes por ahogo, choque de motocicleta, puñaladas. Atropellos por motos, autos, trenes. Desglosados, los datos muestran una larga y variada historia de entrega de la comunidad hispana al país.

A continuación, uno a uno, los nombres, rangos, cargos y fecha de defunción de los hispanos caídos en servicio hasta 2024: