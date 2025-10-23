El entrenador de la NBA Chauncey Billups, arrestado por una investigación sobre apuestas ilegales

Publicado por Williams Perdomo 23 de octubre, 2025

El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fue arrestado en el marco de una investigación sobre apuestas ilegales.

La información fue publicada por medios de comunicación como Associated Press.

El escolta de los Miami Heat, Terry Rozier, fue arrestado en un caso de apuestas separado pero relacionado, según informaron las cadenas de televisión ABC y CBS.

Citando fuentes policiales, ABC informó que el arresto de Billups, de 49 años, estaba vinculado a una operación ilegal de póker vinculada a la mafia.

Billups, que como jugador fue una estrella de los Detroit Pistons, se retiró en 2014 y ha sido entrenador de los Trailblazers desde hace cinco años.

Por su parte Rozier, de 31 años, lleva 11 en la NBA tras ser el pick 16º de los Boston Celtics en el draft de 2015.

El miércoles no disputó el primer partido de los Miami Heats.