Murió Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, a los 48 años

Publicado por Williams Perdomo 19 de octubre, 2025

Murió Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit. La información fue confirmada por el grupo musical en un breve comunicado en su cuenta de Instagram. El rockero tenía 48 años de edad.

“Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido”, escribió Limp Bizkit en la red social.

"Desde la primera nota que jugamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que nunca podría ser reemplazado. Su talento no era esfuerzo, su presencia inolvidable, su corazón enorme", agregó la banda musical.

El grupo no reveló la causa de la muerte de River. "Fue un tipo de humano que sólo se puede hacer una vez en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada surco, cada etapa, cada recuerdo", resaltó Limp Bizkit.