Murió Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, a los 48 años
El grupo no reveló la causa de la muerte de River. "Fue un tipo de humano que sólo se puede hacer una vez en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada surco, cada etapa, cada recuerdo", resaltó la banda.
Murió Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit. La información fue confirmada por el grupo musical en un breve comunicado en su cuenta de Instagram. El rockero tenía 48 años de edad.
“Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido”, escribió Limp Bizkit en la red social.
"Desde la primera nota que jugamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que nunca podría ser reemplazado. Su talento no era esfuerzo, su presencia inolvidable, su corazón enorme", agregó la banda musical.
La revelaciones de su libro
En 2015, Rivers se alejó del grupo debido a problemas de salud, los cuales más tarde reveló en el libro Raising Hell: Backstage Tales From the Lives of Metal Legends (2020) que fueron consecuencia de una enfermedad hepática provocada por el consumo excesivo de alcohol, según recordó The New York Post.