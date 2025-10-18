Mapa de la fe: los estados más religiosos del país

Publicado por Williams Perdomo 18 de octubre, 2025

Mississippi es el estado más religioso del país. Así lo reveló un informe de Pew Research que recoge cuáles son los estados con más creyentes en el país. El estudio resaltó que el 50% de las personas del estado son muy religiosos. En ese sentido, más del 60% de los encuestados expresó que la religión es muy importante en sus vidas.

Entre tanto, al menos el 74% de los encuestados en Mississippi aseguró creer -con absoluta certeza- en Dios o en un ser superior.

El grupo de los cinco estados más religiosos del país lo completa Carolina del Sur, Dakota del Sur, Louisiana y Tennessee. Vermont es el menos religioso, seguido de New Hampshire, Maine, Distrito de Columbia y Nevada.

En el caso de Carolina del Sur, según una escala general de religiosidad, el 46% de las personas son muy religiosas. De ellas, al menos el 55% expresó que la religión es muy importante en sus vidas. Un 71% de los encuestados sostuvo que cree en Dios o en un espíritu universal con absoluta certeza.

Las preguntas del estudio Para evaluar la religiosidad de cada estado, se analizaron cuatro preguntas de encuesta independientes. Pew Research calificó a cada estado según el porcentaje de sus residentes adultos (mayores de 18 años) que afirman rezar a diario, creer en Dios o en un espíritu universal con absoluta certeza, considerar la religión muy importante en sus vidas y asistir a servicios religiosos al menos una o dos veces al mes.

Otro estudio de Pew Research resaltó que al menos el 62% de los adultos estadounidenses se identifican como cristianos. De ellos, un 23% se identificó como protestante evangélico y un 11% como protestante tradicional. Mientras que un 19% expresó ser cristiano católico.

El 14% de los cristianos, de acuerdo con el estudio, tiene entre 18 y 29 años, el 28% tiene entre 30 y 49 años, el 28% tiene entre 50 y 65 años y el 29% tiene 65 años o más.