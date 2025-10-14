Riesgo de inundaciones y tornados en California: "Diríjase a una habitación interior"

Publicado por Santiago Ospital 14 de octubre, 2025

California enfrenta este martes pronósticos de inundaciones y tornados. Los afectados serán el centro y, sobre todo, el sur del estado, según explicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Las precipitaciones, sostuvo el NWS en su primer pronóstico del día, podrían producir "inundaciones repentinas localizadas, siendo las zonas urbanas, las carreteras, los pequeños arroyos y las zonas bajas las más vulnerables".

Desde su rama local en Los Ángeles, recomendaron refugiarse puertas adentro y lejos de las ventanas por riesgo de tornado. "Diríjase a una habitación interior y a la planta más baja de un edificio resistente", escribieron, acompañando la advertencia con un mapa que indica dónde podrán producirse lluvias fuertes y tornados:

El mismo advirtió por la tarde del lunes de las primeras lluvias. "Las lluvias procedentes de la baja presión situada al norte están empezando a llegar al condado de San Luis Obispo", señalaron. "Esto es solo el principio, por lo que se espera que llueva bastante más a medida que avance la noche y la mañana del martes".

Las autoridades californianas emitieron órdenes de evacuación, que pueden consultarse en línea. "El personal de las fuerzas del orden se encuentra sobre el terreno realizando visitas puerta a puerta para notificar a las propiedades específicas", sostuvieron sobre algunas zonas en riesgo. "Siga todas las instrucciones del personal de emergencia sobre el terreno mientras dure este evento".

Riesgo en zonas incendiadas



"Las inundaciones pueden incluir flujos de escombros en o cerca de zonas recientemente quemadas", previno el NWS. En varias de aquellas se emitieron advertencias de evacuación.

"Cualquier persona que se encuentre en estas zonas debe estar preparada para marcharse en cualquier momento", alertaron desde el Condado de Los Ángeles. "Reúna a sus seres queridos, mascotas, documentos, medicamentos y otros suministros importantes antes de que llegue la tormenta. Aquellos que necesiten más tiempo para evacuar deben considerar la posibilidad de marcharse ahora mismo".

Las alertas abarcan zonas afectadas por el incendio de Eaton y el incendio de Palisades, así como el incendio Hurst y el incendio Sunset.

Advertencia de tornados



El Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA indicó que el riesgo de tornado era el más bajo, nivel 1 de 5. Sin embargo, los expertos pidieron estar alerta.

"¡Manténgase alerta ante la posibilidad de un tornado!", pidió el NWS en Oxnard este martes. “Los tornados pueden formarse rápidamente a partir de tormentas eléctricas severas”, explicó antes de recomendar:

"Si ve un tornado, diríjase inmediatamente al sótano o a una habitación pequeña y central en una estructura resistente. Para su protección, diríjase a una habitación interior en la planta más baja de un edificio".