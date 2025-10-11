Tennessee: al menos 19 desaparecidos en la explosión en una fábrica de explosivos

Explosión en una fábrica de Accurate Energetic Systems en Tennessee YouTube-Fox News .

Publicado por Virginia Martínez 11 de octubre, 2025

(AFP) Al menos 19 personas están desaparecidas luego de una explosión en una fábrica de Tennessee, informó el viernes un funcionario local, quien advirtió que hay "víctimas mortales".

Imágenes aéreas transmitidas por medios locales mostraron escombros humeantes en una fábrica de explosivos ubicada en el condado de Hickman, además de vehículos calcinados y destrozados.

"En este momento hemos podido confirmar que hay 19 personas que estamos buscando", declaró a la prensa el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis.

"Hay víctimas mortales. No quiero dar una cifra... Lo que puedo decir ahora es que estamos buscando a 19 personas", agregó.

La explosión ocurrió en una planta operada por Accurate Energetic Systems en la zona de Bucksnort, lo que llevó a las autoridades a emitir advertencias para que la ciudadanía evite el área ante el temor de otras explosiones.

"Los servicios de emergencia están actualmente en el lugar trabajando para atender la situación", escribió la oficina del sheriff en Facebook.

Cuando le preguntaron sobre el estado del edificio donde ocurrió la explosión, Davis fue contundente.

"¿Puedo describir el edificio? No hay nada que describir. Desapareció. Es la escena más devastadora que he visto en mi carrera", dijo a los periodistas.