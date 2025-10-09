Columbus Day 2025: qué abre, qué cierra y todo lo que debes saber para este feriado

Publicado por Diane Hernández 9 de octubre, 2025

El Columbus Day, que se celebra el próximo lunes, marca una jornada en la que algunos servicios gubernamentales, bancos y escuelas modifican sus horarios. A continuación, te ofrecemos una guía completa sobre lo que estará abierto, cerrado o con horario especial durante este feriado federal.

Bancos y servicios financieros

Muchos bancos estarán cerrados en el Columbus Day, ya que se trata de un feriado federal. Sin embargo, los cajeros automáticos (ATM) y la banca en línea seguirán disponibles para realizar operaciones básicas.

Algunas instituciones financieras privadas podrían operar con horario reducido o mantener abiertas ciertas sucursales dentro de supermercados. Es recomendable verificar directamente con tu banco antes de acudir.

Como es habitual, la Reserva Federal no operará durante este feriado, lo que significa que la mayoría de los bancos permanecerán cerrados. Entre ellos destacan Bank of America y Wells Fargo, que no atenderán en sus sucursales presenciales.

Sin embargo, Chase Bank ha anunciado que mantendrá abiertas algunas oficinas, aunque advierte que las transacciones electrónicas podrían procesarse hasta el martes 14 de octubre.

Por su parte, el mercado de valores permanecerá abierto, ya que el Columbus Day no está designado como día feriado para las operaciones bursátiles.

Oficinas postales y entregas de correo

El Servicio Postal (USPS) suspenderá sus operaciones, por lo que no habrá entrega ni recolección de correo.

En cambio, UPS y FedEx mantendrán la mayoría de sus servicios activos, aunque algunas oficinas podrían tener horarios modificados. Consulta sus sitios web oficiales para confirmar los detalles según tu ubicación.

Asimismo, el 13 de octubre se reconoce como feriado estatal en la mayoría de los estados, por lo que las oficinas gubernamentales estatales y locales —como el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV)— tampoco atenderán.

Algunas municipalidades podrían mantener abiertos ciertos servicios con aforo limitado, por lo que se recomienda consultar con las autoridades locales antes de acudir.

Escuelas, bibliotecas y transporte público

Las escuelas públicas permanecerán cerradas en varios estados, pero no en todos. Algunos distritos escolares optan por mantener clases normales o celebrar actividades educativas relacionadas con el feriado.

En California, por ejemplo, el calendario del Departamento de Educación indica que el Columbus Day no es reconocido como día feriado escolar en el estado.

Las bibliotecas públicas suelen cerrar o reducir su horario, mientras que los servicios de transporte público operarán con horarios especiales de día festivo.

Tiendas minoristas y restaurantes

A diferencia de los servicios gubernamentales, la mayoría de las tiendas, supermercados y restaurantes permanecerán abiertos durante el Columbus Day.

Tiendas como Target y Walmart atenderán al público el lunes, al igual que supermercados como Safeway y farmacias como CVS. No obstante, algunas sucursales podrían operar con horarios reducidos, por lo que es aconsejable verificar previamente.

Para quienes planean compras al por mayor, Costco también abrirá sus puertas, ya que el Columbus Day no figura entre los siete feriados en los que la cadena cierra sus almacenes en todo el país.

¿Es el Columbus Day un feriado federal?

Sí. El Columbus Day es un feriado federal, lo que significa que las oficinas del gobierno federal, bancos y el servicio postal no operan. Sin embargo, los estados tienen la libertad de decidir si lo reconocen como feriado oficial, por lo que las políticas pueden variar según la región.

¿Es un feriado pagado?

Los empleados federales reciben el día libre con goce de sueldo. En el sector privado, dependerá de la política interna de cada empresa. Algunas otorgan el día libre pagado o compensan con horas extras a quienes deban trabajar durante el feriado.

Consejos para planificar el feriado

Verifica con anticipación los horarios de tu banco o institución educativa.

o institución educativa. Aprovecha los servicios en línea y las aplicaciones móviles para pagos o transferencias.

para pagos o transferencias. Si tienes hijos, confirma con su escuela si habrá clases o actividades especiales.

o actividades especiales. Revisa los horarios del transporte público para evitar contratiempos.

Preguntas frecuentes sobre el Columbus Day (Día de Colón) ¿Qué es el Columbus Day?

El Columbus Day conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América el 12 de octubre de 1492. En Estados Unidos, se celebra como un feriado federal que también reconoce la herencia cultural ítalo-americana.



¿Cuándo se celebra?

El segundo lunes de octubre de cada año. En este 2025 se celebrará, pues, el próximo día 13.



¿Es un feriado oficial en todo el país?

Sí, es un feriado federal, lo que significa que las oficinas del gobierno, los bancos y el servicio postal cierran. Sin embargo, no todos los estados lo celebran: algunos lo han reemplazado por el Native American Day (Día de los Pueblos Indígenas).



¿Qué estados no celebran el Colombus Day?

Entre los estados que no reconocen oficialmente el Columbus Day se incluyen Alaska, Hawái, Minnesota, Nuevo México, Oregón y Dakota del Sur. Estos estados conmemoran en su lugar el Día de los Pueblos Indígenas o el Native American Day.



¿Cómo se celebra?

Depende de cada ciudad o comunidad. Por lo general se realizan desfiles y festivales ítalo-americanos (como los de Nueva York, Boston o Chicago). También se desarrollan eventos educativos y actividades culturales.



¿Las escuelas y oficinas están abiertas en el Colombus Day?

Escuelas: algunas cierran, otras permanecen abiertas según el distrito.

Oficinas gubernamentales y bancos: usualmente cerrados.

Comercios y restaurantes: la mayoría permanece abierta.

¿Dónde se realizan los desfiles más grandes?

Los desfiles más emblemáticos del Columbus Day se celebran en:

Nueva York (Quinta Avenida)

Boston (North End y East Boston)

Chicago (State Street)

Cleveland (Little Italy)

El Columbus Day es una oportunidad para descansar y disfrutar de un día libre, pero también requiere cierta planificación. Con esta guía, podrás organizar tus actividades sin sorpresas.