YouTube TV retira a Univision de su plataforma tras no lograr un acuerdo

Publicado por Williams Perdomo 1 de octubre, 2025

YouTube TV retiró de su plataforma a las cadenas en español de Univision este martes. El hecho ocurrió tras no llegar a un acuerdo contractual.

“YouTube TV de Google se ha negado a 'hacer lo correcto' y ha eliminado a Univision de su plataforma, despojando a millones de espectadores hispanos de las noticias, los deportes y el entretenimiento en español de los que dependen todos los días”, dijo la empresa matriz TelevisaUnivision en un comunicado obtenido por Los Ángeles Times.

Entre tanto, YouTube TV sigue en conversaciones con NBC Universal, propiedad de Comcast, para alcanzar un nuevo acuerdo que permita conservar en su plataforma tanto el canal en español Telemundo como otros canales en inglés, incluyendo NBC, SyFy, MSNBC y USA Network, por un tiempo más.

Los republicanos critican a YouTube TV

Por su parte, los republicanos del Congreso criticaron la medida. Acusan a Google de abusar de su "poder monopólico" para obligar a los espectadores a pagar más por la programación:

"Google/YouTube no deberían poner Univision y Telemundo detrás de un muro de pago. Google no debería abusar de su poder monopólico obligando a millones de texanos y estadounidenses a pagar más por programación en español. Eso no está bien y no es justo", escribió el senador Ted Cruz en su cuenta de X.

Similar fue la posición del congresista Bernie Moreno, quien sostuvo que "Google ahora está intentando aumentar los precios a millones de estadounidenses que dependen de canales como Univision".

"Eso está mal y estoy exigiendo respuestas", resaltó Moreno.