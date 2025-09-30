Jaque al Cartel Jalisco Nueva Generación: la DEA arresta a 670 miembros y se incauta de 77 toneladas de drogas

Publicado por Alejandro Baños 30 de septiembre, 2025

Una macrooperación ejecutada por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) contra el grupo terrorista mexicano Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se saldó con el arresto de 670 personas y con el decomiso de alrededor de 77 toneladas de drogas, incluidos fentanilo y cocaína.

Concretamente, durante el operativo, 23 divisiones de la DEA, con la colaboración de fuerzas de seguridad extranjeras, se incautaron de "92,4 kilogramos de fentanilo, 1.157.672 pastillas falsificadas, 6.062 kilogramos de metanfetamina, 22.842 kilogramos de cocaína y 33 kilogramos de heroína".

Además, también se decomisaron "18.644.105 dólares en efectivo, bienes por valor de 29.694.429 dólares y 244 armas de fuego".

A través de un comunicado, Terrance Cole, administrador de la DEA, aseguró que continuarán "persiguiendo" al CJNG, ya que cualquier acción contra esta organización terrorista "representa vidas salvadas y comunidades protegidas".

"La DEA está persiguiendo al Cartel Jalisco Nueva Generación como lo que es, una organización terrorista, a todos los niveles, desde su liderazgo hasta sus redes de distribución y todos los que se encuentran entre medias", señaló Cole. "Que esto sirva de advertencia: la DEA no cejará en su empeño. Trabajando codo con codo con nuestros socios estatales, locales, tribales y federales, y a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la DEA se compromete con estas alianzas para llevar la lucha directamente a las organizaciones terroristas designadas. Cada detención, cada incautación y cada dólar confiscado al CJNG representa vidas salvadas y comunidades protegidas. Esta operación específica es solo el comienzo: continuaremos juntos esta lucha hasta derrotar esta amenaza".

La operación fue llevada a cabo entre el 22 y el 26 de septiembre.

En el comunicado, la DEA también recordó que sigue buscando al cofundador y líder del CJNG, Nemesio Rubén El Mencho Oseguera Cervantes. Se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información útil que conduzca al arresto del criminal.

En febrero, la Administración Trump declaró oficialmente al CJNG como organización terrorista extranjera, poco después de que el presidente regresase a la Casa Blanca. También recibieron tal designación otros grupos criminales como el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) o el Cartel de Sinaloa, entre otros.