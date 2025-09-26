El pastor Voddie Baucham Jr. murió a los 56 años

Publicado por Diane Hernández 26 de septiembre, 2025

El evangelista y teólogo Voddie Baucham Jr. murió este 25 de septiembre a los 56 años. Su familia informó que la causa fue una emergencia médica.

Baucham había enfrentado previamente serios problemas de salud, incluido un diagnóstico de insuficiencia cardíaca en 2021 que requirió tratamiento en la Clínica Mayo en Florida.

La noticia fue reportada por la página de Founders Ministries, el grupo de calvinistas bautistas del sur con el que estaba asociado. A Baucham le sobreviven su esposa de tres décadas, Bridget, sus nueve hijos y varios nietos.

"Nos entristece informar a nuestros amigos que nuestro querido hermano, Voddie Baucham, Jr., ha dejado la tierra de los moribundos para entrar en la tierra de los vivos..." Comunicado de Founders Ministries

Apreciado por los bautistas del sur y calvinistas conservadores, Baucham fue una figura controvertida dentro de la Convención Bautista del Sur (SBC). Hace tres años, iba a ser nominado presidente de la SBC, pero se le declaró inelegible por no ser miembro de una iglesia de la SBC. En cambio, Baucham fue nominado presidente de la Conferencia de Pastores de la SBC, pero perdió la contienda en una segunda vuelta.

Evangelista itinerante

Voddie Baucham nació el 11 de marzo de 1969 en Los Ángeles y estudió en la Universidad Estatal de Nuevo México y la Universidad Rice, donde destacó como jugador de fútbol americano como ala cerrada. Posteriormente, se trasladó a la Universidad Bautista de Houston, donde se graduó con una licenciatura en Artes.

Luego hizo una maestría en teología del Seminario Teológico Bautista del Suroeste y un doctorado en ministerio del Seminario Teológico Bautista del Sureste.

Fundó el Ministerio Voddie Baucham en 1993 y fue evangelista itinerante hasta ser nombrado pastor de la Iglesia Bautista Grace Family en Spring, Texas. En 2015, se mudó a Zambia, donde fue nombrado decano de teología de la Universidad Cristiana Africana en Lusaka, Zambia.

Regresó a su país en 2024 y en enero de este año fue nombrado presidente del Founders Seminary en Florida, una nueva escuela asociada con Founders Ministries.