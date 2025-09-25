Los bufetes de abogados explotan a los inmigrantes ilegales para presentar demandas por lesiones personales

Publicado por Steven Richards 25 de septiembre, 2025

Desde los coyotes fronterizos hasta las decisiones de los tribunales, una industria clandestina está explotando a los inmigrantes ilegales para embolsarse demandas multimillonarias por lesiones que, según los defensores, aumentan los costes para las familias estadounidenses.

El esquema es sencillo. Un inmigrante ilegal se acerca a un bufete de abogados de lesiones personales para demandar a su lugar de trabajo y a los administradores de la propiedad por una lesión -real, inflada o falsa- por millones de dólares a cambio de ayuda para conseguir préstamos por adelantado para pagar a los coyotes fronterizos que lo trajeron aquí, Lauren Zelt, directora ejecutiva de Protecting American Consumers Together, dijo a Just the News.

"Así que lo que estamos viendo en muchas ciudades importantes de todo el país, lugares como Nueva York, Los Angeles, otros lugares, es que la gente está cruzando la frontera ilegalmente y luego, para seguir adelante y pagar a quienes los trajeron aquí, a/k/a sus coyotes, están trabajando con abogados de vallas [publicitarias] para escenificar accidentes", Zelt declaró el martes al programa de televisión Just the News, No Noise.

Gran variedad de demandas, desde resbalones y caídas hasta lesiones por accidentes de automóvil.

"Estos accidentes pueden ser laborales. Pueden ser accidentes de tráfico. Hay una variedad de métodos diferentes que utilizan, pero una vez que el accidente se escenifica, entonces trabajan con los abogados de vallas publicitarias para pedir préstamos que honestamente son a menudo a tasas astronómicas, para luego pagar sus coyotes y comenzar sus demandas", dijo. "Ahora, una vez que hacen eso, sus abogados de cartel en realidad a menudo los envían a los médicos para procedimientos que no necesitan, todo en nombre de obtener un acuerdo más grande al final del día".

Nueva York es un particular hervidero de este tipo de demandas, a las que ayuda la única ley de lesiones personales del estado, llamada Ley de Andamios, que ha sido interpretada ampliamente por los tribunales para permitir a los demandantes demandar por lesiones no sólo a su empleador, sino a cualquier empresa asociada con la propiedad donde se produjo el incidente. La presunta trama fue reportada por primera vez por Legal Newsline, una publicación jurídica que se centra en el derecho civil en todo Estados Unidos.

En un ejemplo detallado en documentos judiciales, Ángel Peralta Ordóñez, que confirmó que no tenía "ningún documento", alegó que se lesionó mientras limpiaba una obra en Nueva York apenas unas semanas después de llegar. Pronto contrató al bufete de abogados Ginarte Law Firm, que se anuncia como representante de "trabajadores de la construcción indocumentados" en el estado.

Uno de los anuncios en Internet del bufete dice: "Debe quedar claro que la ley del estado de Nueva York le protege en todo momento como víctima de un accidente en la construcción, y le proporciona los mismos derechos que a cualquier ciudadano estadounidense, independientemente de su estatus migratorio".

Ordóñez cruzó la frontera en septiembre de 2022, cuando los inmigrantes ilegales entraban en el país a un ritmo sin precedentes durante la Administración Biden. Pero, Ordóñez dijo en una deposición introducida en el expediente judicial que debía una deuda potencialmente paralizante de $21.000 al coyote fronterizo que le ayudó a llegar a Estados Unidos.

El bufete de abogados ayudó a Ordóñez a conseguir "como tres" préstamos para iniciar la demanda por lesiones, lo que proporcionó una infusión de efectivo para que el inmigrante ilegal comenzara a pagar sus deudas con el coyote. Ordonez dijo los préstamos ascendían a $15.000 en total que utilizó para pagar "la deuda que tenía cuando llegué", dijo Ordóñez, cubriendo parcialmente la cantidad que debía. En el momento de su declaración, Ordóñez seguía pagando el resto de sus deudas con las indemnizaciones que percibía por su trabajo, según consta en los documentos judiciales.

Ginarte no respondió a una solicitud de comentarios de Just the News enviada al portal online de la firma.

Provocar un aumento de las primas de seguro, costando más a los consumidores

Las compañías de seguros están mostrando su preocupación por casos como estos, que dicen que los bufetes de abogados están explotando para conseguir acuerdos bajo la Ley del Andamio.

"Literalmente, recibo una demanda laboral a la semana, y son enormes", dijo John Bartow a Legal Newsline. Bartow vende seguros de construcción para la correduría comercial de su familia en Nueva York. Dijo que las primas están aumentando rápidamente como resultado, excluyendo a los clientes de la industria de seguros regulados.

"Se ha convertido en un círculo vicioso de aumento sobre aumento", dijo Bartow. "El contratista medio no va a aceptar una subida de precios, sino que va a repercutirla en el consumidor".

Varias compañías de seguros han acusado a las firmas neoyorquinas de coludirse con una red de proveedores sanitarios que realizan procedimientos innecesarios para aumentar el valor de las demandas. Una compañía, Union Mutual Fire Insurance, está demandando a varios bufetes en un tribunal federal, alegando un esquema de conspiración de crimen organizado (RICO).

Demandado por procedimientos médicos no relacionados con la supuesta lesión

En un caso de 2022, un inmigrante guatemalteco resbaló y se cayó mientras cargaba chatarra en un camión, lesionándose la muñeca. Tras reunirse con abogados, el inmigrante, Julio César Puac, demandó al propietario del edificio donde trabajaba. En el año siguiente, Puac fue sometido a al menos seis operaciones -ninguna de ellas por la fractura de muñeca-Legal Newsline informó.

"Ha sido convertido en un auténtico alfiletero, sometido a seis cirugías, ninguna de las cuales fue para su muñeca", dijo la empresa que Puac demandó, BG 37th Avenue Realty, según Legal Newsline.

Los abogados de Puac alegaron que la caída le dejó incapacitado con una fractura de muñeca, rotura de ligamentos de rodilla y tobillo, daños en el disco vertebral, lesiones en el codo y la perspectiva de nuevas cirugías. Esta conclusión, confirmada por escáneres realizados por el equipo legal de Puac, contradice la determinación durante la visita original de Puac al hospital de que los problemas se limitaban a la muñeca. Sin embargo, no se sabe si alguna de las afecciones estaba presente antes de la caída de Puac porque sus abogados se opusieron a acceder a los historiales médicos correspondientes al periodo de cinco años anterior al incidente.

Más allá de los bufetes de abogados, hay incluso indicios de que el crimen organizado está explotando el panorama de las lesiones personales en Nueva York. Por ejemplo, The New York Post informó de que grupos como los afiliados a la MS-13 y mafiosos rusos están explotando a los inmigrantes en esquemas similares de fraude por lesiones personales.

El abuso de demandas cuesta a la familia media estadounidense unos 4.200 dólares al año

Las víctimas son reclutadas para montar accidentes y, en algunos casos, presionadas para cirugías innecesarias, como fusiones de columna para inflar las indemnizaciones del seguro. Los abogados, los médicos y las empresas de crédito supuestamente trabajan juntos para beneficiarse, mientras que las víctimas ven poco dinero y a menudo se enfrentan a daños duraderos o deudas, informó el Post el año pasado.

Zelt dijo que estos abusos en las demandas están llevando a costes más altos para las familias estadounidenses.

"Esto no se limita a grandes ciudades como Nueva York, Miami, Nueva Orleans, otras por el estilo. Ocurre en todas partes y, por desgracia, el abuso de las demandas cuesta a la familia media estadounidense unos $4.200 al año, y en un entorno en el que a la gente a veces le cuesta llegar a fin de mes, eso es mucho dinero", dijo Zelt a Just The News.

