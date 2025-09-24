Un hombre fue condenado a nueve años de prisión por intentar dar apoyo material al ISIS y planear un atentado en Nueva York

Publicado por Williams Perdomo 24 de septiembre, 2025

Un hombre de Nueva York fue sentenciado este martes a 9 años de prisión seguidos de 15 años de libertad supervisada por intentar brindar apoyo material al Estado Islámico de Irak y Al-Sham (ISIS), una organización terrorista extranjera designada, en relación con sus esfuerzos por atacar a civiles con un cuchillo en Queens, Nueva York.

El Departamento de Justicia, informó de que Awais Chudhary, de 25 años y residente de Queens, se declaró culpable en el Distrito Este de Nueva York de intentar brindar apoyo material a ISIS.

Según documentos judiciales, en 2019, Chudhary juró lealtad al entonces líder de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, y comenzó a planear un atentado con arma blanca o bomba en nombre del grupo. Chudhary identificó objetivos, incluyendo los puentes peatonales sobre Grand Central Parkway y el paseo marítimo de Flushing Bay, donde pretendía llevar a cabo los ataques. Chudhary realizó varias misiones de reconocimiento a estos lugares y grabó en video las zonas que pretendía atacar.

“Awais Chudhary juró lealtad a una brutal organización terrorista y se propuso asesinar a ciudadanos estadounidenses”, dijo la fiscal general, Pamela Bondi.

“Nuestros fiscales han garantizado que pasará años en prisión por sus crímenes, y el Departamento de Justicia seguirá protegiendo al pueblo estadounidense de todas las amenazas, tanto nacionales como internacionales”, agregó.

En ese sentido, el director del FBI, Kash Patel, indicó que "Awais Chudhary planeó un horrible ataque con arma blanca en nombre de ISIS contra civiles en Nueva York, pero su plan fracasó".

Según los documentos judiciales, Chudhary solicitó asesoramiento a personas que creía simpatizantes del ISIS, incluyendo información sobre qué tipo de cuchillo usar y cómo evitar ser detectado por las fuerzas del orden evitando dejar rastros de huellas dactilares o ADN.

Chudhary también envió una captura de pantalla de una revista de propaganda del ISIS que incluía un diagrama del cuerpo humano que mostraba dónde apuñalar a las víctimas con un cuchillo.

"Antes de planear su ataque violento, Chudhary contribuyó por separado a los objetivos violentos de ISIS para reclutar a internautas angloparlantes para la causa del grupo. En colaboración con otro miembro de ISIS, condenado por separado por cargos de apoyo material, Chudhary colaboró con ISIS en sus esfuerzos de propaganda, ayudando a traducir al inglés algunos de sus materiales de propaganda", señaló el Departamento de Justicia.