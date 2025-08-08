El plan de EEUU busca desarmar a Hezbolá a finales de año y que las fuerzas israelíes abandonen Líbano

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 8 de agosto, 2025

Estados Unidos ha presentado al Líbano una propuesta por fases destinada a desarmar a los terroristas de Hezbolá, apoyado por Irán, y poner fin a las operaciones militares de Israel en el país, informó Reuters este jueves.

El plan del enviado estadounidense Tom Barrack, que fue discutido en una reunión del Gabinete libanés el jueves y del que Reuters recibió una copia, pide que Hezbolá sea despojada de sus armas antes de fin de año.

El 26 de noviembre, Jerusalén y Beirut alcanzaron un acuerdo destinado a poner fin a más de un año de enfrentamientos transfronterizos entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y Hezbolá. La organización terrorista comenzó a atacar al Estado judío en apoyo de Hamás tras su masacre en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Desde el alto el fuego, las FDI han llevado a cabo ataques regulares para impedir que Hezbolá reconstruya sus capacidades violando la tregua.

El secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, ha rechazado las exigencias de desarmarse conforme al acuerdo. El mes pasado, advirtió que los terroristas de Hezbolá estaban "recuperándose y listos ahora" para enfrentarse a Jerusalén.

El 30 de julio, Qassem declaró que las peticiones de desarme servían a los intereses israelíes, tras la renovada presión internacional sobre el apoderado libanés de Irán.

Qassem acusó a Barrack de utilizar la "intimidación y las amenazas" con el objetivo de "ayudar a Israel", según una traducción de AFP de su discurso.

Según Reuters, el último plan de Barrack pretende "ampliar y estabilizar" el acuerdo de alto el fuego que Washington ayudó a negociar en noviembre pasado.

La fase 1 de la propuesta exige que Beirut emita un decreto en un plazo de 15 días comprometiéndose al desarme total de Hezbolá antes del 31 de diciembre. Durante esta fase, las FDI también cesarían sus operaciones terrestres, aéreas y marítimas.

La fase 2 exige que el Líbano comience a aplicar el plan de desarme en un plazo de 60 días, y que el Gobierno apruebe "un plan detallado de despliegue [de las Fuerzas Armadas Libanesas] para apoyar el plan de poner todas las armas bajo la autoridad del Estado", incluidos los objetivos de desarme.

Durante la Fase 2, los militares israelíes comenzarían a retirarse del sur del Líbano, mientras que los terroristas de Hezbolá detenidos en Israel serían liberados en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Durante la Fase 3, en un plazo de 90 días, las FDI se retirarían totalmente, y la comunidad internacional contribuiría con fondos para iniciar la retirada de escombros y reconstruir las infraestructuras en preparación para la posterior reconstrucción.

En la fase 4, en un plazo de 120 días, el armamento pesado restante de Hezbolá debe ser incautado, incluidos misiles y drones. Durante esta fase, Estados Unidos, Arabia Saudí, Francia, Qatar y otros países organizarán una conferencia económica para apoyar la economía y la reconstrucción de Líbano.

La propuesta tiene como objetivo "implementar la visión del presidente Trump para que el Líbano vuelva a ser un país próspero y viable", según Reuters.

JNS solicitó comentarios del Departamento de Estado sobre el informe.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, anunció el martes que el Consejo de Ministros había autorizado a las Fuerzas Armadas Libanesas a elaborar un plan para garantizar que todas las armas quedaran confinadas a seis fuerzas de seguridad estatales específicas antes del 31 de diciembre.

En respuesta, un portavoz de Hezbolá dijo que el grupo terrorista respaldado por Irán trataría la decisión del Gobierno "como inexistente".

Terroristas islámicos atacan a miles de cristianos en Mozambique: decapitaciones y desplazamientos masivos

Combatientes alineados con el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) están llevando a cabo una serie de ataques brutales contra comunidades cristianas en el centro y sur de África, con especial énfasis en Mozambique, informó FOX News. Estos actos, descritos como un "genocidio silencioso" por el Middle East Media Research Institute (MEMRI), una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., incluyen decapitaciones, incendios de iglesias y hogares, y desplazamientos masivos de población.



Según MEMRI, la Provincia del Estado Islámico en Mozambique (ISMP, por sus siglas en inglés), una división administrativa de ISIS, publicó recientemente 20 fotos que muestran cuatro ataques a "aldeas cristianas" en el distrito de Chiure, en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique.



Las imágenes revelan a terroristas de ISIS saqueando aldeas, quemando una iglesia y varias casas, y decapitando a un miembro de lo que los yihadistas consideran "milicias infieles" y a dos civiles cristianos. Las fotos también muestran los cuerpos de varios miembros de estas milicias, según el análisis de MEMRI.

