Acusan a un hombre de apuntar con un láser al helicóptero de Trump

Publicado por Williams Perdomo 23 de septiembre, 2025

Las autoridades estadounidenses acusaron a un hombre de apuntar con un puntero láser al helicóptero presidencial mientras despegaba de la Casa Blanca con Donald Trump a bordo. Así lo mostró un documento judicial presentado el lunes.

La declaración jurada explicó que un agente del Servicio Secreto vio a Jacob Samuel Winkler, de 33 años, proyectar un haz de luz roja desde el exterior del recinto de la Casa Blanca en dirección al helicóptero Marine One durante su despegue el sábado.

Winkler fue detenido en el lugar y acusado de apuntar un puntero láser contra una aeronave, un delito punible con hasta cinco años de prisión.

La conducta de Winkler representó "un riesgo de cegamiento momentáneo y desorientación para el piloto, especialmente durante un vuelo a baja altura cerca de otros helicópteros (Policía del Parque, Cuerpo de Marines)".

"Esto puso al Marine One en riesgo de una colisión aérea", subrayó.

Tras ser esposado Winkler "se arrodilló y empezó a decir cosas como: 'Debería disculparme con Donald Trump (...) Me disculpo con Donald Trump'", según la declaración firmada por el agente del Servicio Secreto.

Posteriormente Winkler dijo a las autoridades que no sabía que no podía apuntar el láser al Marine One y que "apunta el láser a todo tipo de cosas, como señales de alto".

El documento no menciona si alguien a bordo del helicóptero se percató del láser.