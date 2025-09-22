Encuesta: la mayoría opina que proteger la libertad de expresión es más importante que frenar el lenguaje divisivo

Publicado por Dan McCaleb | The Center Square 22 de septiembre, 2025

Una gran mayoría de estadounidenses dice que proteger los derechos de libertad de expresión es más importante que restringir el lenguaje divisivo, según una nueva encuesta.

La encuesta de Napolitan News Service preguntó a 1.000 votantes registrados: "¿Es más importante proteger la libertad de expresión o evitar que la gente utilice un lenguaje exaltado?" 75% dijo que proteger la expresión es más importante, mientras que 24% respondió que proteger a la gente del lenguaje divisivo es más importante; un 12% dijo no estar seguro.

La misma encuesta preguntaba: "Aunque siempre es difícil desear el mal a otro ser humano, ¿está mejor Estados Unidos ahora que Charlie Kirk ha sido asesinado?". Mientras que el 67% respondió que no, el 15% dijo que sí y el 18% no estaba seguro.

Las autoridades piden la pena de muerte para el hombre acusado de asesinar a Kirk, algo con lo que 55% de los votantes está de acuerdo si es condenado, según el sondeo; 37% dijo que el presunto tirador no debería enfrentarse a la pena de muerte mientras que 22% no estaba seguro.

El sondeo fue realizado por la encuestadora RMG Research de Scott Rasmussen entre el 12 y el 13 de septiembre y tiene un margen de error muestral de +/- 3,1 puntos porcentuales.

