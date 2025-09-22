Tom Holland trasladado de urgencia al hospital tras sufrir un accidente en el rodaje de Spider-Man

Publicado por Carlos Dominguez 22 de septiembre, 2025

Tom Holland fue hospitalizado el viernes tras sufrir una leve conmoción cerebral durante el rodaje de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega de la saga.

De acuerdo a The Sun, se cree que el actor se rompió la cabeza en una caída y fue tratado por conmoción cerebral. El incidente ocurrió mientras Holland realizaba una acrobacia en los estudios Leavesden, en Watford, Reino Unido.

Una mujer que, según reportes, era una doble de acción también fue trasladada al hospital en ambulancia. En diario británico informó que el rodaje, con un presupuesto superior a los $200 millones, fue suspendido y podría permanecer en pausa durante varias semanas.

A pesar de la lesión, Holland acudió el sábado a una gala benéfica en la casa de subastas Christie's en Londres, aunque se marchó antes de tiempo por sentirse indispuesto. El padre del actor, Dominic Holland, mencionó que Tom necesitaría algo de tiempo antes de volver a actuar.

La película sigue prevista para estrenarse en julio de 2026, aunque la pausa podría afectar los plazos de producción.