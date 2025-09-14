Voz media US Voz.us
Un caza del NORAD intercepta un avión que voló ilegalmente cerca de la propiedad del presidente Trump en Bedminster, Nueva Jersey

El infractor civil ingresó al espacio aéreo restringido, motivo por el cual un avión de combate del NORAD escoltó de manera segura la aeronave fuera del área tras usar bengalas para alertar al piloto.

Aviones F-16 Falcon de la Fuerza Aérea de EEUU (Archivo)

Aviones F-16 Falcon de la Fuerza Aérea de EEUU (Archivo)ZUMAPRESS.com / Cordon Press

Agustina Blanco
Publicado por
Agustina Blanco

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) interceptó un avión de aviación general que violó una restricción temporal de vuelo (TFR) sobre Bedminster, Nueva Jersey.

El avión civil ingresó al espacio aéreo restringido, motivo por el cual un avión caza de combate del NORAD escoltó de manera segura la aeronave fuera del área tras usar bengalas para alertar al piloto.

Este incidente no fue aislado, ya que se reportaron otras tres violaciones de la TFR en la misma región durante el fin de semana. Una ocurrió más temprano el sábado, y dos adicionales el domingo por la mañana, sumando un total de cuatro incursiones no autorizadas, según informó el periodista Eric Daugherty en su cuenta X:

Según la institución, las bengalas se apagan rápidamente y no representan peligro para quienes están en tierra. Además, recordó a los pilotos de aviación general la importancia de revisar los avisos a los Aviadores (NOTAM) y el programa "Fly Informed" de la Agencia Federal de Aviación (FAA) antes de cada vuelo. 

En el caso de Bedminster, se instó a consultar específicamente los NOTAM 2089, 2104, 2127 y 2130, disponibles en el sitio web de la FAA.

La defensa del NORAD

El NORAD utiliza una red de defensa que incluye radares, satélites y aviones de combate para detectar y responder ante posibles amenazas. 

