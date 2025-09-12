Chicago: un agente de ICE mata a un inmigrante ilegal que lo atropelló para fugarse

Publicado por Carlos Dominguez 12 de septiembre, 2025

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a tiros a un inmigrante ilegal en Chicago el viernes, después de que el hombre lo arrastrara con su coche mientras intentaba fugarse, informaron las autoridades.

Los incidentes violentos entre los agentes de ICE y los inmigrantes indocumentados son relativamente raros.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el hombre "se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes" durante un control de tráfico de ICE.

"Uno de los agentes de ICE fue golpeado por el coche y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma", según el comunicado del DHS, recogido por AFP.

Según las autoridades, el hombre al que se intentaba detener era "un extranjero ilegal criminal con antecedentes de conducción temeraria" que había entrado en Estados Unidos "en una fecha y hora desconocidas".

Por otra parte, CBS News informó que el agente ha sufrido heridas graves, pero se encuentra estable.

Chicago, una ciudad violenta

Chicago es una de las ciudades en el punto de mira de la Administración Trump a causa de su condición de ciudad santuario. Sus autoridades se niegan a colaborar con los planes de control y deportación del líder republicano.

Trump reiteró este viernes que su intención es mandar a la Guardia Nacional para combatir esa situación en la capital de Illinois, como parte de sus planes de enfrentar la violencia criminal en las grandes ciudades del país, gobernadas mayoritariamente por demócratas.