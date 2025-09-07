León XIV canoniza al primer santo milenial: Carlo Acutis, 'el influencer de Dios'

Publicado por Israel Duro 7 de septiembre, 2025

Carlo Acutis ya es oficialmente el primer santo milenial. León XIV finalmente elevó a los altares al adolescente italiano conocido como el influencer de Dios y cuya canonización fue pospuesta de su fecha inicial por la muerte del papa Francisco. Juntó a Acutis fue también fue proclamado santo Pier Giorgio Frassati.

Miles de personas, entre las que se encontraba Antonia Salzano, madre del nuevo santo, se congregaron el domingo en el Vaticano para celebrar la canonización del primer santo de la generación milenial, fallecido con sólo 15 años en 2006. Durante la celebración, el papa destacó que el "ciberapóstol" dedicó gran parte de su corta vida a difundir la fe católica en internet.

En la ceremonia, el pontífice también canonizó a otro italiano fallecido muy joven, el estudiante Pier Giorgio Frassati (1901-1925), apasionado del alpinismo, conocido por su compromiso social y espiritual.

"Una invitación a no desperdiciar la vida"

El papa destacó que el ejemplo de ambos es "una invitación dirigida a todos nosotros, especialmente a los jóvenes, a no desperdiciar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y convertirla en una obra maestra".

Bajo un sol radiante y un importante dispositivo de seguridad, cerca de 80.000 personas, según el Vaticano, muchos de ellos jóvenes, se reunieron la plaza llevando banderas de su país o imágenes con la efigie de Acutis. "¡Me alegra ver a tantos jóvenes!" dijo el papa León XIV, pocos minutos antes del inicio de la ceremonia.

Acutis era muy talentoso en informática y creó una exposición digital sobre los milagros eucarísticos. Nacido en Londres en 1991 en el seno de una familia italiana acomodada y poco practicante, Acutis creció en Milán y mostró desde muy temprana edad mucho fervor religioso.

Fue beatificado en 2020 y el Vaticano le atribuye dos milagros que lo calificaron para ser canonizado: la curación de un niño brasileño con una rara malformación del páncreas y la de una estudiante costarricense gravemente herida en un accidente.

Una canonización a toda velocidad

La canonización, que sigue a la beatificación, es el resultado de un proceso largo y meticuloso y sólo puede ser aprobada por el papa. Requiere tres condiciones: haber fallecido al menos cinco años antes, una existencia cristiana ejemplar y haber realizado al menos dos milagros, uno de ellos después de la beatificación, informa AFP.

Esta decisión es objeto de un "proceso", una investigación instruida en el Vaticano por el Dicasterio de las Causas de los Santos, en la que especialistas como médicos y teólogos se encargan de evaluar si hubo milagros, que por lo general son curaciones sin una explicación científica. El proceso de canonización del joven Carlo Acutis fue muy rápido, algo poco habitual.

Frassati, canonizado 30 años después de ser beatificado

En cambio, Pier Giorgio Frassati, canonizado también este domingo, murió hace ya 100 años. Frassati nació en Turín en el seno de una familia burguesa y rompió con la trayectoria de su padre, senador y fundador del diario La Stampa, para ponerse al servicio de los pobres y enfermos de su ciudad.

Fallecido a los 24 años a causa de la poliomielitis, fue erigido por la Iglesia católica como modelo de caridad. Más de 30 años después de su beatificación por Juan Pablo II en 1990, el Vaticano reconoció un segundo milagro a finales de 2024: la inexplicable curación de un joven estadounidense en coma.

Esta ceremonia de canonización, la primera para el papa León XIV desde su elección en mayo, tuvo lugar en pleno Jubileo, el "Año Santo" de la Iglesia católica, para el que ya han acudido a Roma más de 24 millones de personas, según el Vaticano.