Hispanoamérica, la gran fuente de inmigración en Estados Unidos

31 de agosto, 2025

En junio de 2025, un estudio arrojó que 51,9 millones de inmigrantes vivían en el país. Aproximadamente la mitad de ellos, el 52%, nacieron en Hispanoamérica. Esto representa alrededor de unas 26,7 millones de personas, según el informe de Pew Research.

De acuerdo con la investigación, a mediados de 2023 (el último año con datos detallados disponibles), más de 11 millones de residentes estadounidenses nacieron en México, lo que supone el 22% de todos los inmigrantes a nivel nacional.

Pew Research explicó también que el segundo grupo más grande de inmigrantes hispanos provino de Cuba (1,7 millones, o el 3%). Además de los millones de inmigrantes de México y Cuba, más de un millón provienen de El Salvador (1,6 millones), Guatemala (1,4 millones), República Dominicana (1,4 millones), Colombia (1,2 millones), Honduras (1,1 millones) y Venezuela (1,1 millones).

"Después de América Latina, Asia es la segunda región de nacimiento más grande para los inmigrantes estadounidenses. En 2023, aproximadamente una cuarta parte de todos los inmigrantes (el 27 %, o casi 14 millones de personas) nació en Asia", explicó el documento elaborado por expertos en temas sociales, opinión pública y tendencias demográficas.

¿Dónde viven los inmigrantes?

Los inmigrantes en el país se concentran principalmente en cuatro estados grandes y en áreas metropolitanas clave.

California, Texas, Florida y Nueva York tienen la mayor población inmigrante. Solo California alberga más de 11 millones de personas nacidas en el extranjero, lo que representa casi un tercio de su población inmigrante. Texas supera los 6 millones, Florida cuenta con 5,4 millones y Nueva York con 5 millones.

A nivel de ciudades, las áreas metropolitanas de Nueva York, Los Ángeles y Miami reúnen más de una cuarta parte de todos los inmigrantes en el país. Nueva York concentra el 13 % del total, Los Ángeles el 9 % y Miami el 6%.

En el caso de los inmigrantes ilegales, la concentración también es clara: California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois reúnen a más de la mitad de esta población. Solo California (2,3 millones) y Texas (2,1 millones) concentran juntos alrededor de un tercio del total.

La población inmigrante del país ahora está en declive



No obstante, en los meses posteriores, el número de personas que salieron del país o fueron deportadas superó al de las que ingresaron. Como resultado, hacia junio la población nacida en el extranjero había disminuido en más de un millón, constituyendo la primera caída de este tipo desde la década de 1960.

​A pesar de que los datos muestran que la población inmigrante del país ha disminuido en los últimos meses, Estados Unidos sigue albergando a más inmigrantes que cualquier otro país, según los datos.

Hispanounidenses: aumenta el número de latinos nacidos en Estados Unidos



Un estudio publicado por The Hispanic Council indicó que el número de niños nacidos en Estados Unidos y registrados como hispanos aumentó. El informe detalla que actualmente, son más los hispanos nacidos en el país que hace una década.

De 2010 a 2021 la población hispana nacida en Estados Unidos creció en 10,7 millones de habitantes. En ese sentido, el estudio explicó que esta tendencia también ha tenido consecuencias en que la población hispana sea mayoritariamente residente en el país.

"Se calcula que en torno al 80-83% de la población hispana es residente de pleno derecho en el país. Por un lado, por el creciente número de hispanos nacidos allí y, por otro lado, porque los inmigrantes de origen hispano deciden asentarse y prosperar en el país", asegura el texto.