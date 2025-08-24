Efecto Trump: La población inmigrante en EEUU disminuyó por primera vez en casi 60 años, según Pew

Publicado por By Caroline Boda | The Center Square-Just The News 24 de agosto, 2025

Lapoblación nacida en el extranjero en Estados Unidos se redujo este año por primera vez desde la década de 1960, según nuevos datos del Pew Research Center, una organización no partidista.

Tras crecer rápidamente durante más de 50 años, el número de inmigrantes que viven en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de 53,3 millones en enero de 2025. Los meses siguientes mostraron un descenso de casi 1,5 millones, una marca probable de las políticas de inmigración del segundo mandato del presidente Donald Trump.

El nuevo estudio Pew muestra que están saliendo de Estados Unidos más personas de las que entran, la primera vez que esto ocurre en más de medio siglo.

El análisis también encontró que el número de no ciudadanos en los EE.UU. ilegalmente alcanzó un máximo histórico de 14 millones en 2023, una tendencia en la que Trump se basó rutinariamente mientras hacía campaña contra sus oponentes en la carrera presidencial de 2024, primero el ex presidente Joe Biden y luego la ex vicepresidenta Kamala Harris.

La represión de la inmigración en todo el país ha sido una parte central de la agenda política de Trump en su segundo mandato. Ha firmado 181 órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración desde que regresó a la Casa Blanca en enero. La administración ha aplicado sus políticas de inmigración mediante deportaciones masivas de no ciudadanos, incentivando las autodeportaciones, reforzando la seguridad en la frontera suroeste de Estados Unidos y endureciendo los requisitos para los visados de estudiante.

Estas políticas se reflejaron en los datos de Pew, según los cuales el porcentaje de población estadounidense compuesta por inmigrantes se redujo al 15,4% en junio, frente al 15,8% de enero.

Los inmigrantes, tanto legales como ilegales, constituyen una parte considerable de la mano de obra estadounidense. El informe de Pew muestra que Estados Unidos ha perdido más de 750.000 trabajadores desde enero, y que el porcentaje de inmigrantes en la población activa ha descendido del 20% al 19% en seis meses.

Los economistas dicen que la tensión que una fuerza laboral en declive tendrá en la economía estadounidense depende del alcance de las políticas de inmigración de Trump durante la segunda mitad de su segundo mandato. Si se mantienen las tendencias actuales, es probable que Estados Unidos se enfrente a retos económicos derivados del importante descenso de trabajadores.