Florida ejecuta por inyección letal a Curtis Windom, condenado por un triple homicidio en 1992

Publicado por Virginia Martínez 29 de agosto, 2025

Un hombre condenado por el asesinato de tres personas en 1992 se convirtió este jueves en el ejecutado número 11 de 2025 en Florida.

Curtis Windom, de 59 años, recibió una inyección letal a las 18H17 (22H17 GMT) en una prisión del norte de Florida.

En noviembre de 1992, Windom mató a su novia, Valerie Davis; a la madre de ella, Mary Lubin, y a Johnnie Lee, un hombre al que acusaba de deberle dinero.

Se han llevado a cabo 30 ejecuciones en el país en lo que va de año, la cifra más alta desde 2014, cuando se les aplicó la pena capital a 35 condenados.

Florida es el estado que más ejecuciones ha realizado este año, seguido de Carolina del Sur y Texas, con cuatro cada uno.