Nueva York: varios muertos tras un accidente de autobús

Accidente de bus en el estado de Nueva York captura CBS .

Publicado por Carlos Dominguez 22 de agosto, 2025

Un autobús que transportaba a medio centenar de turistas, entre ellos niños, se volcó el viernes en una autopista del norte del estado de Nueva York, causando varios muertos, informó la policía.

Según las autoridades, el incidente ocurrió en Pembroke, condado de Genesee, situado a unos 50 kilómetros al este de Buffalo.

"Varios testigos observaron cómo el autobús perdía el control, entraba en la mediana, luego cruzaba al arcén sur y se volcaba", dijo la policía en un comunicado.

Un especialista en información pública de la policía del estado de Nueva York aseguró que "el personal de emergencia está en el lugar, y se han solicitado ambulancias adicionales y apoyo médico".

Las autoridades también dijeron que el autobús regresaba a Nueva York tras un viaje a las cataratas del Niágara.

"Hay varios heridos graves y, según acaba de anunciar la policía del estado de Nueva York, varios muertos", informó, por su parte, Mark Poloncarz, responsable del condado de Erie.

La gobernadora Kathy Hochul anunció en su cuenta de X que sus equipos estaban coordinando con las autoridades locales el rescate y asistencia a los viajeros afectados en el accidente.