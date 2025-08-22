Detienen al rapero Lil Nas X deambulando semidesnudo por Los Ángeles

Publicado por Virginia Martínez 22 de agosto, 2025

El rapero Lil Nas X fue detenido mientras caminaba semidesnudo, vistiendo solo ropa interior y botas vaqueras, en plena calle de Los Ángeles. Antes de ser transportado a prisión, los oficiales lo llevaron a un hospital cercano bajo sospechas de sobredosis.

Antes del amanecer, en la zona de Studio City, la Policía respondió al llamado de un vecino denunciando que había un hombre desnudo en la calle. "Al llegar, el sospechoso cargó contra los agentes. Fue detenido y trasladado a un hospital por una posible sobredosis. Fue arrestado por agresión a un agente de policía", dijo un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles a AFP.

El localizador de reclusos en línea del departamento muestra que fue retenido en la prisión de Van Nuys y que fue acusado de un delito leve:

Registro de la detención de Lil Nas XLASD Inmate Locator/VOZ.

Imágenes grabadas por teléfonos y recogidas por el portal de noticias TMZ muestran el episodio. En los videos, se puede ver al artista de 'Old Town Road' semidesnudo mientras camina por la principal avenida de la ciudad, diciendo a quienes grababan videos que no llegaran "tarde a la fiesta esta noche".