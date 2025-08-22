Murió el Dr. James Dobson, líder religioso y exasesor de Donald Trump

Publicado por Alejandro Baños 22 de agosto, 2025

El fundador del ministerio cristiano Focus on the Family, el doctor James Dobson, murió a los 89 años. Fue asesor de cinco presidentes, incluido Donald Trump.

A través de un comunicado, el Dr. James Dobson Family Institute -institución que fundó- confirmó la noticia.

"El doctor James C. Dobson, uno de los líderes cristianos más influyentes de los últimos cincuenta años y defensor incansable de la familia tradicional, murió el 21 de agosto de 2025 a la edad de 89 años", informó el Dr. James Dobson Family Institute.

Focus on the Family también se hizo eco de la muerte de su fundador a través de un mensaje escrito por su actual presidente, Jim Daly, publicado en su página web.

"Con la muerte del doctor Dobson, recordamos la vida de un hombre talentoso que caminó con el Señor. Estoy agradecido por su sensibilidad hacia los débiles, los oprimidos y, a veces, los olvidados", señaló Daly.

Durante su trayectoria, asesoró a cinco presidentes: Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush y Trump.