A pesar de ser una ciudad abrumadoramente demócrata, casi un 20% de los residentes de Washington DC respaldan la federalización ordenada por Trump

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 20 de agosto, 2025

Pese a ser una ciudad profundamente demócrata, casi 1 de 5 residentes de Washington D. C. (17 %) está respaldando la federalización de la ciudad por orden del presidente Donald Trump para combatir el crimen y la violencia en la capital del país. Sin embargo, la orden sigue siendo mayoritariamente impopular.

De acuerdo con una encuesta del Washington Post en conjunto con Schar School, realizada entre el 14 y el 17 de agosto a 604 residentes de la capital, el 79% de los encuestados se opone a la medida, con un 69% que lo hace de forma contundente. Sin embargo, existe un sorpresivo bloque minoritario que, contra todo pronóstico, está a favor de la medida del presidente republicano de manera tajante y moderada.

De hecho, que casi un 20% de los residentes en Washington DC esté a favor de la medida resulta significativo en un distrito históricamente adverso a los republicanos, especialmente a Trump, quien en las elecciones pasadas solo obtuvo el 6,4% de los votos en el Distrito de Columbia frente a la candidata demócrata Kamala Harris, que alcanzó más del 90% de los votos.

La percepción de los residentes sobre la medida continúa siendo negativa

Aunque la Casa Blanca está intentando defender la federalización de la capital ante la crítica de la prensa y los demócratas, el sondeo del WaPo, por ahora, también refleja el contraste entre la narrativa del Gobierno federal y la percepción mayoritaria local. Mientras el presidente Trump calificó a Washington como “el lugar más inseguro en cualquier parte”, el 78% de los encuestados dijo que se siente muy o algo seguro en sus vecindarios. Además, hay un bloque del 31% que considera que el crimen es un problema “muy” o “extremadamente” grave, lo que representa una caída notable frente al 65% registrado en 2024, un pico histórico.

La encuesta también arrojó un cambio abrupto de opinión de los residentes. Apenas en mayo, el 50% de los residentes consideraba al crimen un problema muy serio, tras la federelización, muchos cambiaron de opinión.

Qué medidas apoyan los residentes

La encuesta también preguntó a los residentes de Washington DC qué acciones consideran más efectivas para reducir la violencia. El 77% respalda ampliar las oportunidades económicas en comunidades vulnerables, el 70% pide leyes nacionales más estrictas sobre armas y el 63% propone aumentar la presencia policial local. Las opiniones condicen con una población mayoritariamente demócrata.

En contraste, uno de cada cinco cree que la intervención federal ordenada por Trump reducirá la criminalidad y otro 14% considera que un control permanente del Gobierno federal sobre la policía de D. C. sería una solución eficaz para combatir la violencia.

Mark Rozell, decano de la Schar School of Policy and Government de la Universidad George Mason, que coauspició la encuesta, dijo que la medida de Trump ha sido rechazada mayoritariamente por los residentes, quienes ahora han cambiado mucho su percepción sobre el crimen con respecto a los últimos meses.

“Las declaraciones exageradas de Trump sobre el crimen en D. C. han provocado fuertes reacciones entre muchos residentes, que se sienten ofendidos por esa caracterización de su ciudad”, dijo Rozell.

“Una toma de control federalizada de cualquier aspecto de las operaciones de una ciudad naturalmente generará rechazo, y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí”, continuó. “Los residentes dicen que no es tan grave como afirma el presidente y quieren recuperar la imagen de su ciudad frente a una narrativa presidencial que está dañando la reputación de D. C.”.