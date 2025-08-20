Publicado por Víctor Mendoza 20 de agosto, 2025

Florida ejecutó este martes a Kayle Bates, condenado a muerte por el asesinato de una mujer de 24 años en 1982. El hombre de 67 años recibió la inyección letal pasadas las 6 pm hora local en una prisión del norte de Florida.

Recibió la pena máxima en 1983 por matar a Renee White, empleada de una compañía de seguros a quien secuestró cuando regresaba de almorzar. Bates la llevó a un bosque, donde la mató a cuchilladas tras golpearla e intentar violarla.

Florida ha llevado a cabo 10 ejecuciones este año, el mayor número de todo el país, según AFP. En 2025 se han llevado a cabo 28 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2015, cuando también se les aplicó la pena capital a 28 reclusos.

Veintitrés de las ejecuciones de este año se han realizado mediante inyección letal, dos por fusilamiento y tres por hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear ese gas en una máscara facial, lo que provoca la asfixia del preso.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) tienen moratorias en vigor.