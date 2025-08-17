Terence Stamp, actor británico que personificó al villano de Superman, murió a los 87 años

Publicado por Joaquín Núñez 17 de agosto, 2025

El actor Terence Stamp falleció a los 87 años. El británico fue nominado múltiples veces a los Premios Óscar e interpretó al villano principal de Superman, el General Zod, en las primeras películas que se realizaron sobre el famoso superhéroe. Su última película fue 'Last Night in Soho', estrenada en septiembre de 2021.

Entre otros trabajos, participó en películas como 'The Adventures of Priscilla' (por la que recibió nominaciones al Globo de Oro), 'Queen of the Desert', 'Far From the Madding Crowd', 'Star Wars: Episode I - The Phantom Menace' y 'Valkyrie', donde coincidió con Tom Cruise.

En un comunicado compartido a Reuters, la familia del actor recordó su trayectoria y pidió privacidad en este difícil momento: "Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante muchos años. Pedimos privacidad en estos momentos tan tristes".

"Durante su apogeo en la década de 1960, Stamp era conocido por su atractivo físico, su sentido de la moda y sus novias famosas, entre las que se encontraban la actriz Julie Christie, con quien más tarde protagonizó 'Far From the Madding Crowd', y la supermodelo Jean Shrimpton. Su relación con Christie solo duró un año, pero quedó inmortalizada por los Kinks en la canción Waterloo Sunset con la frase 'Terry conoció a Julie', que se cree que hace referencia a la pareja", informaron desde The Guardian.

Además, fue uno de los nombres que circularon para reemplazar a Sean Connery en la franquicia de James Bond. Sin embargo, él mismo contó que algunas de sus ideas para el personaje no convencieron al director, Harry Saltzman. "Creo que mis ideas al respecto asustaron a Harry. No recibí una segunda llamada suya", relató Stamp posteriormente.

A lo largo de sus seis décadas de carrera, actuó también en teatro y televisión, incluso haciendo algunas voces para personajes de videojuegos.