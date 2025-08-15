Un gran jurado presentó cargos contra Vance Boelter por el asesinato de la representante estatal Melissa Hortman y su marido

Publicado por Santiago Ospital 15 de agosto, 2025

Vance Luther Boelter, de 58 años, se sentará en el banquillo en Minnesota por el ataque contra dos legisladores del estado y sus parejas a mediados de junio. Cargos que se suman a los federales, de los que se declaró no culpable este mismo mes.

El sospechoso enfrentará ocho cargos por el asesinato de la representante Melissa Hortman y su marido, Mark, y el tiroteo contra un senador y su esposa, John e Yvette Hoffman. Estos últimos resultaron heridos.

Así lo informó la Fiscalía del Condado de Hennepin, que aseguró haber logrado la acusación de un gran jurado. La lista completa de cargos:

Asesinato premeditado en primer grado (de la presidenta emerita Melissa Hortman)

Asesinato premeditado en primer grado (Mark Hortman)

Intento de asesinato en primer grado (Senador John Hoffman)

Intento de asesinato en primer grado (Yvette Hoffman)

Intento de asesinato en primer grado (Hope Hoffman)

Intento de asesinato en primer grado (Representante Kristin Bahner)

Delito grave de crueldad hacia un animal (Gilbert Hortman)

Suplantación de identidad de un agente de policía

En la lista de acusaciones figura una por intento de asesinato contra la representante Kristin Bahner. Boelter se habría dirigido hasta la puerta de su casa durante los ataques, pero se habría marchado tras descubrir que estaba vacía. También hay un cargo por crueldad animal por el asesinato del perro de la familia Hortman.

Desde la Fiscalía local explicaron que si obtenían un veredicto de culpabilidad por asesinato premeditado, garantizarían una sentencia de cadena perpetua sin posiblidad de libertad condicional.

"El daño causado a las víctimas —las que están con nosotros, las que nos fueron arrebatadas y a toda nuestra comunidad— ha abierto heridas que nunca sanarán", dijo la fiscal del condado, Mary Moriarty.

"Estos cargos reflejan la gravedad de los delitos del Sr. Boelter, y nuestros pensamientos están con la familia de Melissa y Mark Hortman, la familia Hoffman, la representante Bahner y el senador Rest".