Rex Heuermann: el asesino en serie se declara culpable de los asesinatos de Gilgo Beach

Publicado por Williams Perdomo 9 de abril, 2026

El hombre acusado de estrangular y descuartizar mujeres y esparcir sus restos por una comunidad costera de élite del país admitió el miércoles ocho asesinatos, resolviendo así un misterio de décadas sobre los llamados asesinatos de Gilgo Beach.

Rex Heuermann, de 62 años, se declaró culpable de siete asesinatos, además de un octavo por el que aún no había sido acusado, en una inquietante ola de crímenes que se extendió desde 1993 hasta 2010 en los alrededores de Long Island, cerca de la ciudad de Nueva York.

Heuermann, un arquitecto que fue arrestado en julio de 2023 frente a su oficina en Manhattan, se había declarado inicialmente inocente, lo que planteaba la posibilidad de un juicio largo.

Este miércoles se declaró culpable ante la Corte del Condado de Suffolk en Riverhead y se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional cuando se dicte sentencia en junio.

Gloria Allred, abogada que representa a varios familiares de las víctimas, los elogió por su incansable búsqueda de justicia en este tristemente célebre caso sin resolver.

"Lo que él (Heuermann) creía que era su plan perfecto para un asesinato en serie no tuvo en cuenta el coraje y la perseverancia de los familiares de las víctimas", declaró a los periodistas.

La mayoría de los restos de las mujeres fueron hallados en 2010 y 2011 cerca de Gilgo Beach, una playa de barrera del océano Atlántico en la costa sur de Long Island. El cuerpo de una de las víctimas fue descubierto a unos 110 kilómetros de distancia en 1993.

El caso de Gilgo Beach había desconcertado a los investigadores durante años sin que se identificara a ningún sospechoso, y algunos críticos alegaron que habría avanzado más rápidamente si las mujeres no hubieran sido trabajadoras sexuales.

Pruebas de ADN

Pero en 2022, los detectives centraron su atención en Heuermann después de descubrir que era el propietario registrado de un vehículo en el que se había visto a una de las víctimas.

Desde entonces, el caso contra Heuermann, un hombre casado y padre de dos hijos en el momento de los asesinatos, se ha basado en pruebas de ADN obtenidas de una caja de pizza desechada y en datos de teléfonos móviles que lo vinculan con las víctimas.

Parte de esas pruebas se encontraron en la casa de su familia en Massapequa Park, un pueblo suburbano.

Heuermann también realizó cientos de búsquedas en internet sobre la investigación de los asesinatos, formulando preguntas como "¿Por qué no han atrapado al asesino en serie de Long Island?".