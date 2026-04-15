Trump asegura que la guerra con Irán está “muy cerca de terminar”
El presidente también dijo que las negociaciones con Irán podrían reiniciarse en Pakistán en cuestión de días.
El presidente Donald Trump indicó que la guerra con Irán podría llegar a su punto final muy pronto, según varios extractos de una entrevista con la periodista de Fox News, Maria Bartiromo, la cual se emitirá este miércoles. De acuerdo con lo informado por la cadena conservadora, Bartiromo le preguntó al mandatario republicano durante la conversación cómo veía el estado actual de la guerra y si esta había concluido efectivamente. Trump sugirió que las acciones de su administración fueron positivas al haber logrado evitar resultados más adversos. “Creo que — tuve que desviar porque si no lo hacía, ahora mismo Irán tendría un arma nuclear. Y si tuvieran un arma nuclear, estarías llamando a todos allá ‘señor’, y no quieres hacer eso”.
Al ser preguntado sobre si podía decirse que la guerra en Irán había terminado oficialmente, Trump comentó: “Creo que está cerca de terminar, sí. Lo veo como muy cerca de estar terminado”. Las declaraciones se producen mientras continúan las discusiones tras bastidores sobre una posible nueva ronda de diplomacia entre Washington y Teherán. Algunos medios han venido indicando que Trump está considerando seriamente la opción de enviar nuevamente al vicepresidente JD Vance a Pakistán para conversaciones adicionales con funcionarios iraníes, tras una reunión previa en Islamabad que terminó sin acuerdo.
Según comentó el mandatario republicano, dichas negociaciones de paz se vinieron abajo luego de que la teocracia islámica insistiera en mantener derechos de enriquecimiento de uranio durante las próximas dos décadas. De acuerdo con lo informado por la cadena CNN, a pesar de ese revés, el vicepresidente Vance —junto con el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner— ha continuado participando en contactos con representantes iraníes e intermediarios.