El Departamento de Justicia destituye y acusa a un trabajador que atacó a un agente federal con un sándwich

Publicado por Sabrina Martin 14 de agosto, 2025

Un extrabajador del Departamento de Justicia fue arrestado y despedido tras ser acusado de agredir a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza en Washington, D.C. El incidente, que quedó grabado en video, ocurrió mientras las autoridades federales y la Guardia Nacional reforzaban la presencia de seguridad en la capital.

Sean Charles Dunn, de 37 años, fue señalado de lanzar un sándwich envuelto contra el pecho de un agente federal en la calle 14 NW el pasado 10 de agosto, acompañado de insultos contra las fuerzas del orden. La fiscal general Pam Bondi confirmó el jueves que Dunn ya no trabaja para el Departamento de Justicia y enfrenta un cargo grave de agresión a un funcionario federal.

“Acabo de enterarme de que este acusado trabajaba en el Departamento de Justicia — ¡YA NO! (…) No trabajarán en esta Administración quienes falten al respeto a nuestro Gobierno y a las fuerzas del orden”, escribió Bondi en redes sociales, asegurando que este tipo de conductas son inaceptables.

El incidente y la detención

Según los documentos judiciales, Dunn se aproximó a un oficial de la Patrulla Fronteriza alrededor de las 11:00 p. m., le señaló el rostro con el dedo y gritó frases hostiles contra su presencia en la ciudad. Minutos después, regresó y le lanzó con fuerza el sándwich, golpeándolo en el pecho.

El hombre intentó huir a pie, pero fue detenido por la Policía Metropolitana. Durante el arresto, reconoció el hecho diciendo: “Lo hice yo. Lancé un sándwich”.

Consecuencias legales

Dunn fue acusado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos bajo el cargo de agresión, resistencia o impedimento a funcionarios federales, delito que conlleva severas penas. Compareció por primera vez ante un juez magistrado y fue liberado bajo fianza.

La fiscal federal en Washington, Jeanine Pirro, subrayó que su oficina respalda completamente a las fuerzas del orden y que cualquier ataque, incluso aparentemente menor, será tratado como un asunto serio.