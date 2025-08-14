El DOJ presenta cargos penales contra cinco presuntos líderes de los Carteles Unidos
Los supuestos integrantes de la organización terrorista transnacional, acusados de delitos relacionados con el narcotráfico, están prófugos.
El Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento del Tesoro presentaron cargos penales -con sus respectivas sanciones- contra cinco presuntos líderes de la organización terrorista transnacional Carteles Unidos, acusados de incurrir en delitos relacionados con el narcotráfico.
A través de un comunicado, la fiscal general, Pam Bondi, afirmó que el objetivo es llevar a los "terroristas" ante la justicia por "sembrar la muerte y la destrucción entre los ciudadanos estadounidenses".
"Los cargos presentados hoy tienen por objeto desmantelar los Cárteles Unidos y llevar a sus líderes ante la justicia por sembrar la muerte y la destrucción entre los ciudadanos estadounidenses", dijo Bondi. "En estrecha colaboración con nuestros socios de la Administración del presidente Trump, continuaremos con nuestro esfuerzo histórico por destruir las organizaciones terroristas extranjeras y enjuiciar a los terroristas dondequiera que se escondan".
Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que las sanciones interpuestas contra estos presuntos líderes de los Carteles Unidos -que afectan a sus activos- "llaman aún más la atención sobre las diversas e insidiosas formas en que los cárteles se dedican a actividades violentas".
Los cinco acusados -que se encuentran prófugos- son: Juan José Farias Álvarez (conocido como El Abuelo y quien, presuntamente, es el líder de los Carteles Unidos), Alfonso Fernández Magallón (Poncho), Luis Enrique Barragán Chávez (Wicho o R5), Edgar Orozco Cabadas (El Kamoni), y Nicolás Sierra Santana (El Gordo). Por información sobre su paradero se ofrecen recompensas que oscilan entre los 3 y los 10 millones de dólares.
Los Carteles Unidos son una organización terrorista transnacional que se dedica a la elaboración, adquisición y distribución de drogas como fentanilo, metanfetaminas y cocaína, entre otras. Opera, principalmente, en el estado mexicano de Michoacán, pero también actúan, según el DOJ, en varios estados del país como Texas, Georgia, Missouri, California, Denver o Illinois y en países de Europa o Australia.