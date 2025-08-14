El DOJ presenta cargos penales contra cinco presuntos líderes de los Carteles Unidos

Publicado por Alejandro Baños 14 de agosto, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento del Tesoro presentaron cargos penales -con sus respectivas sanciones- contra cinco presuntos líderes de la organización terrorista transnacional Carteles Unidos, acusados de incurrir en delitos relacionados con el narcotráfico.

A través de un comunicado, la fiscal general, Pam Bondi, afirmó que el objetivo es llevar a los "terroristas" ante la justicia por "sembrar la muerte y la destrucción entre los ciudadanos estadounidenses".

"Los cargos presentados hoy tienen por objeto desmantelar los Cárteles Unidos y llevar a sus líderes ante la justicia por sembrar la muerte y la destrucción entre los ciudadanos estadounidenses", dijo Bondi. "En estrecha colaboración con nuestros socios de la Administración del presidente Trump, continuaremos con nuestro esfuerzo histórico por destruir las organizaciones terroristas extranjeras y enjuiciar a los terroristas dondequiera que se escondan".

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que las sanciones interpuestas contra estos presuntos líderes de los Carteles Unidos -que afectan a sus activos- "llaman aún más la atención sobre las diversas e insidiosas formas en que los cárteles se dedican a actividades violentas".

Los cinco acusados -que se encuentran prófugos- son: Juan José Farias Álvarez (conocido como El Abuelo y quien, presuntamente, es el líder de los Carteles Unidos), Alfonso Fernández Magallón (Poncho), Luis Enrique Barragán Chávez (Wicho o R5), Edgar Orozco Cabadas (El Kamoni), y Nicolás Sierra Santana (El Gordo). Por información sobre su paradero se ofrecen recompensas que oscilan entre los 3 y los 10 millones de dólares.

Los Carteles Unidos son una organización terrorista transnacional que se dedica a la elaboración, adquisición y distribución de drogas como fentanilo, metanfetaminas y cocaína, entre otras. Opera, principalmente, en el estado mexicano de Michoacán, pero también actúan, según el DOJ, en varios estados del país como Texas, Georgia, Missouri, California, Denver o Illinois y en países de Europa o Australia.