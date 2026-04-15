Katy Perry, investigada por una presunta agresión sexual

Publicado por Alejandro Baños 15 de abril, 2026

La actriz y presentadora de televisión australiana Ruby Rose presentó una denuncia contra la cantante Katy Perry, acusándola de haberla agredido sexualmente hace casi dos décadas.

Los supuestos hechos ocurrieron en una discoteca de Melbourne (Australia) en 2010, según detalló Rose -conocida por su aparición en la serie Orange is the New Black- en su denuncia contra Perry, actual pareja del ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau.

Según informó AFP, la policía del estado de Victoria (Australia) está investigando "una agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010", sin dar detalles sobre los implicados ni revelar sus identidades.

"Como la investigación sigue en curso, no sería apropiado hacer más comentarios en este momento", dijeron las autoridades.

"Rose tiene un historial bien documentado de graves acusaciones públicas"

En un comunicado enviado a Variety, un representante de Perry señaló que Rose se dedica a difundir "graves acusaciones" que terminan siendo "categóricamente falsas".

"Las acusaciones que Ruby Rose está difundiendo en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes", subrayó el portavoz de la cantante. "La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados".

Perry es reconocida mundialmente por éxitos como 'Hot n Cold', 'Roar' o 'I Kissed a Girl', entre otros.