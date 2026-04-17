El director ejecutivo del LIV Golf anuncia "cambios estructurales" en el circuito saudí

Publicado por Alejandro Baños 17 de abril, 2026

El director ejecutivo del LIV Golf, el circuito profesional del golf saudí que compite contra el PGA Tour y contra el DP World, anunció "cambios estructurales" que "podrían sorprender" a muchos.

Una decisión que llega después de la aparición de rumores sobre la posible retirada de la financiación por parte del Public Investment Fund, fondo de riqueza soberano de Arabia Saudí.

Este miércoles, a través de unas declaraciones reportadas por AFP, el mandatario, Scott O'Neil, afirmó que el fondo saudí no retirará su patrocinio, aunque aseguró que se avecinan "cambios" en la estructura del LIV Golf.

"Hablé de algunos cambios estructurales. Se acercan", dijo O'Neil en una entrevista. "Puede preguntarle prácticamente a las 50 personas con las que me reuní en Augusta".

"Presenté el plan. Tenemos uno, y es... Podría sorprender a algunas personas", sentenció O'Neil.

El LIV Golf -lanzado en 2022- cuenta con jugadores estrella, como los estadounidenses Bryson DeChambeau, Phil Mickelson y Dustin Johnson, los españoles Jon Rahm y Sergio García o el chileno Joaquín Niemann.