Arrestan al rapero D4vid por su presunta conexión con el crimen de una adolescente

Publicado por Alejandro Baños 17 de abril, 2026

El rapero D4vid fue arrestado por el Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD) por su presunta relación con el crimen de una adolescente.

En septiembre del año pasado, el cuerpo de la víctima, llamada Celeste Rivas Hernández, fue hallado descuartizado en el maletero de un vehículo que está a nombre de D4vid, cuyo nombre de pila es David Anthony Burke.

"La División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Angeles, con la colaboración de la División de Pandillas y Narcotráfico, David Burke por el asesinato de Celeste Rivas", informó el LAPD en un comunicado.

Las autoridades, que compartieron varias imágenes de la operación contra el rapero, agregaron que D4vid permanecerá "detenido sin derecho a fianza".

El 8 de septiembre de 2025, las autoridades recibieron un aviso por un fuerte olor en un depósito de vehículos ubicado en Hollywood. Al llegar, hallaron el cuerpo sin vida de Rivas Hernández en un carro propiedad de D4vid.

Los forenses dijeron que la víctima podría llevar tiempo muerta, debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo.

En un comunicado enviado a AFP, la Fiscalía de Los Angeles afirmó que "se espera que el caso sea presentado ante la División de Delitos Mayores".