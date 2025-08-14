Excandidato republicano de Nuevo México es condenado a 80 años de prisión por organizar tiroteos contra funcionarios demócratas

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 13 de agosto, 2025

Un tribunal federal sentenció este miércoles a 80 años de cárcel a Solomon Peña, excandidato republicano a la Cámara de Representantes de Nuevo México, por su presunta implicación en una serie de tiroteos, ocurridos entre diciembre de 2022 y enero de 2023, contra las viviendas de cuatro funcionarios demócratas en Albuquerque.

Peña fue hallado culpable de cargos de conspiración, posesión de armas y otros delitos vinculados a los tiroteos, que incluyeron las casas de dos comisionados del condado y la de una senadora estatal, donde las balas atravesaron el dormitorio de su hija de 10 años. Ninguna persona resultó herida en los incidentes.

Los fiscales, que pedían 90 años de condena, sostuvieron que Peña actuó porque pensaba que perdió una batalla electoral porque los comicios estaban “amañados”, a pesar de perder las elecciones de 2022 por un margen amplio de casi 50 puntos porcentuales.

Según los fiscales, el objetivo de Peña era atemorizar a sus oponentes y desalentando su participación en la vida pública.

A pesar de que su cliente enfrenta una pena de ocho décadas en prisión, el abogado defensor Nicholas Hart afirmó que continúa la batalla legal para demostrar la inocencia de su cliente: “Hoy fue un paso necesario en la lucha continua del Sr. Peña por demostrar su inocencia. Espera con interés la oportunidad de apelar, donde se abordarán serias cuestiones sobre la pertinencia de este proceso”.

La defensa insistió en que el excandidato republicano no participó en los tiroteos y que la acusación se basó en testimonios de dos cómplices que aceptaron acuerdos de culpabilidad a cambio de una reducción de sus penas. Los dos presuntos colaboradores de Peña ya recibieron condenas de varios años de prisión tras declararse culpables en el ámbito federal.