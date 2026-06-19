Albania: acusan a 27 personas de desorden público por protestar contra el resort de Ivanka Trump

Protestas en Tirana (Albania) contra el proyecto hotelero de Ivanka Trump y Jared Kushner AFP .

Publicado por Alejandro Baños 19 de junio, 2026

El proyecto hotelero impulsado por Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner, en Albania se saldó con la acusación contra 27 personas por delitos relacionados con el desorden público durante las protestas que vienen dándose desde finales de mayo.

De acuerdo a las autoridades albanesas, los acusados se enfrentan a cargos por "acciones que socavan el orden y la seguridad públicas", según informó AFP.

Durante las protestas —hay más convocadas en los próximos días—, se produjeron altercados y enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, acabando con la detención de decenas de personas.

Anteriormente se presentaron cargos contra otras 35 personas vinculadas a las protestas.

El proyecto de la hija del presidente Donald Trump y su esposo consiste en la construcción de un complejo hotelero de lujo en una playa de la zona costera de Zvernec, ubicada a unas 62 millas de la capital albanesa, Tirana.

Supuestamente, el lugar elegido por Trump y Kushner es una reserva natural.

Durante las protestas, los manifestantes aprovecharon para pedir la dimisión del primer ministro de Albania, Edi Rama, por ser un presunto cómplice del matrimonio y ayudarles a llevar a cabo su proyecto.