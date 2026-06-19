La NBA Europa promete "cientos de millones" de dólares desde el primer año

Publicado por AFP 19 de junio, 2026

La NBA Europa pagará desde el primer año a sus futuros miembros "cientos de millones" de dólares, prometió en una entrevista con la AFP uno de sus patrones, George Aivazoglou, detallando en parte el modelo económico de una liga construida para "los próximos 100 años".

Este proyecto, en colaboración con la Federación Internacional (FIBA) y cuyo lanzamiento está previsto en el otoño boreal de 2027, suscita interrogantes sobre su viabilidad económica.

Especialmente debido a la inversión inicial exigida y los hipotéticos beneficios, cuando prácticamente todos los grandes clubes europeos pierden dinero.

A cambio de una toma de participación por un montante que oscila por el momento "entre 500 millones y 1000 millones" de dólares según Aivazoglou, los franquiciados (12 al principio) pasarán a ser "accionistas" de la futura liga y recibirán por tanto beneficios en cuanto sea rentable.

A esos potenciales beneficios se añadirán los ingresos directos (boletos, merchandising, eventuales derechos televisivos).

"El activo NBA Europa representará a largo plazo decenas de miles de millones de dólares", aseguró Aivazoglou, a la cabeza de la división Europa y Oriente Medio de la NBA.

En busca de la rentabilidad

Para asegurar que las franquicias ganen dinero desde el día uno se pondrá en marcha un mecanismo, amplió el promotor.

"Los equipos se beneficiarán de una redistribución centralizada muy significativa por parte de la liga: hablamos, en total, de cientos millones de dólares al año, incluso miles de millones en los 10 primeros años de existencia", explicó Aivazglou.

Los equipos no permanentes (4 en total) también se verán afectados por ese mecanismo, del cual una parte será fija y la otra variable y vinculada al rendimiento, informó una fuente cercana al caso.

En total, la NBA prevé inyectar 3.000 millones de dólares para cubrir las pérdidas iniciales y aportar su potencia en el sector comercial, de comunicación y operacional entre otros.

Tercera fase

Aivazoglou afirmó que la liga había recibido "varias candidaturas para cada una de las 12 ciudades" donde busca asentar franquicias permanentes.

La NBA ha elaborado una lista reducida "de los mejores inversores y socios posibles" para cada una de las 12 ciudades con los que se mantiene en conversaciones "hasta el 29 de junio", precisó Aivazoglou.

Después llegará el turno de la tercera fase del proceso, interna de la NBA.

"Debemos presentar los resultados de esa segunda fase a nuestro consejo de administración, lo mismo para la FIBA. Después pasaremos a las siguientes etapas, durante las que podría haber anuncios", explicó Aivazoglou.