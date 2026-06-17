Publicado por Alejandro Baños 17 de junio, 2026

El boxeador Floyd Mayweather Jr. se enfrenta a dos cargos por delitos graves relacionados con tentativa de fraude y robo tras extender un cheque sin fondos para adquirir un reloj de lujo hace unos años.

Concretamente, los cargos a los que se enfrenta son "robo por un valor de 100.000 dólares o más" y "emitir o pasar un cheque con intención de defraudar, por un valor de 1.200 dólares o más".

De acuerdo con los registros judiciales obtenidos por ESPN, Mayweather fue acusado de dichos cargos después de que los fiscales del condado de Clark (Nevada) presentaran una denuncia contra el boxeador el 27 de abril.

En su denuncia, las autoridades alegan que el boxeador extendió un cheque de 200.000 dólares para comprar un reloj en un establecimiento de reventa de artículos de lujo ubicado en Las Vegas a finales de 2024.

Dicho cheque "no disponía de fondos, activos o crédito suficientes", según las autoridades.

Mientras el proceso judicial continúa, Mayweather podría enfrentarse a una pena máxima de prisión de 24 años —cuatro por el delito de fraude y 20 por el de robo— y a una multa de hasta 20.000 dólares.