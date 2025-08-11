Texas: al menos 3 muertos a causa de un tiroteo en una tienda Target de Austin

Publicado por Agustina Blanco 11 de agosto, 2025

Un tiroteo en el estacionamiento de una tienda Target en Research Boulevard, Austin, Texas, dejó al menos tres personas muertas este lunes, según informó el Departamento de Policía de Austin.

El presunto atacante, descrito inicialmente como un hombre blanco que posiblemente vestía pantalones cortos caqui y una camisa hawaiana con flores, fue detenido tras huir de la escena, según un comunicado oficial de la policía.

UPDATE: Preliminary information - two deceased victims. A suspect has been detained. The scene is still active, and the investigation is ongoing at this time. https://t.co/jTkLelQij5 — Austin Police Department (@Austin_Police) August 11, 2025

Por su parte, la jefa de policía de Austin, Lisa Davis, detalló en una conferencia de prensa, reseñada por Fox News, que los oficiales encontraron a tres personas fallecidas por heridas de bala en el estacionamiento de la tienda.

El sospechoso, identificado como un hombre blanco de aproximadamente 32 años con antecedentes de problemas de salud mental, robó un vehículo tras el ataque y se dio a la fuga. Posteriormente, chocó ese automóvil y robó otro antes de ser capturado en el sur de Austin.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las víctimas, y Davis expresó sus condolencias a las familias afectadas, calificando el incidente como “un día muy triste para Austin”.

La escena del crimen

La escena del crimen permanece activa mientras la policía continúa la investigación, y se informó a los ciudadanos que los vehículos en el estacionamiento de Target no podrán ser retirados hasta completar las pesquisas iniciales.

Due to the active crime scene at the Target on Research Boulevard, vehicles in the parking lot cannot be released until the initial investigation is complete. Please arrange alternate transportation home. We will share an update as soon as it is safe to retrieve your vehicle. https://t.co/AxjG6z509p — Austin Police Department (@Austin_Police) August 11, 2025

Target no ha emitido comentarios oficiales sobre el incidente. La investigación sigue en curso para determinar los motivos y las circunstancias del ataque.