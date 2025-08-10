El joven de 17 años acusado de tiroteo en Times Square queda detenido por cargos de intento de asesinato con una fianza de $200.000 dólares

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 10 de agosto, 2025

Un adolescente de 17 años que, presuntamente, disparó contra una multitud en Times Square el sábado, hiriendo a tres personas —incluidos dos transeúntes no involucrados—, quedó detenido este domingo bajo cargos de intento de asesinato con una fianza de $200.000.

El sospechoso, identificado como Jayden Clark, fue presentado ante el tribunal penal de Manhattan. Durante el tiroteo, Clark habría herido en la pierna a su objetivo, un joven de 19 años, y también a otros dos transeúntes, uno de 65 años y una turista de 18 años de Maryland que recibió un roce de bala en el cuello, según la policía.

“Todas las secuencias de estos hechos fueron captadas por cámaras de vigilancia de alta definición”, afirmó el fiscal de Manhattan Sidney Balman durante la audiencia. “Mientras estaba en la calle 44, el acusado sacó un arma de fuego, la apuntó a los individuos que salían del restaurante y efectuó tres disparos”.

“El acusado alcanzó a un hombre que formaba parte del grupo del restaurante que lo increpó, así como a otros transeúntes inocentes”, añadió Balman.

Durante la comparecencia, el acusado apenas levantó la mirada; al otro lado de la sala se encontraban su madre y dos de sus hermanos. La Fiscalía sostuvo que todo comenzó cerca de la 1:00 AM, cuando Clark discutió con un ciclista de Citi Bike dentro del restaurante Raising Cane’s, sobre Broadway.

Al salir del recinto, siempre según la acusación, Clark presuntamente efectuó tres disparos contra un grupo de ciclistas, impactando a las víctimas mencionadas. El magistrado Christopher Chin, finalmente, ordenó su detención con fianza de $200.000, bajo cargos de tres intentos de asesinato y porte ilegal de arma.