Justin Timberlake revela que tiene la enfermedad de Lyme

Publicado por Agustina Blanco 31 de julio, 2025

El cantante Justin Timberlake, de 44 años, compartió una emotiva actualización sobre su salud tras finalizar su gira mundial "Forget Tomorrow", la primera en cinco años y la séptima como cabeza de cartel en su carrera.

En una publicación en Instagram el jueves, el intérprete de “SexyBack” reveló que ha estado lidiando con la enfermedad de Lyme, una afección que describió como “extremadamente debilitante” tanto física como mentalmente.

En su mensaje, Timberlake expresó gratitud hacia sus fanáticos, familia y amigos por el apoyo recibido durante la gira, que calificó como una experiencia “divertida, emotiva, gratificante, físicamente exigente y, a veces, agotadora”. Según sus palabras, “llevo más de 30 años haciendo esto y lo he dado todo. No podría haberlo logrado sin mi familia, mis amigos, los TN Kids y todo su apoyo”.

El cantante confesó que, aunque suele ser reservado, decidió compartir su diagnóstico para arrojar luz sobre las dificultades que enfrentó tras bambalinas. “Entre otras cosas, he estado luchando contra algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme, lo cual no digo para que se sientan mal por mí, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando”, escribió.

Timberlake explicó que el diagnóstico lo sorprendió, pero le permitió entender los síntomas que lo aquejaban, como “una enorme cantidad de dolor en los nervios” y “una fatiga o malestar increíble”.

A pesar de estos desafíos, Timberlake tomó la decisión de continuar con la gira. “Me enfrenté a una decisión personal. ¿Dejar las giras? O seguir y resolverlo. Decidí que la alegría que me da actuar supera con creces el estrés fugaz que sentía. Estoy muy contento de haber seguido adelante”, afirmó.

El artista también expresó su deseo de ser más transparente sobre sus dificultades para evitar malentendidos y conectar con quienes enfrentan problemas similares. “Me gustaría aportar mi granito de arena para ayudar a otras personas que también padecen esta enfermedad”, añadió.