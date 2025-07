Rebelión antiwoke: Dunkin' se une a American Eagle y saca un comercial protagonizado por Gavin Casalegno que enfurece a la izquierda

Publicado por Alejandro Baños 31 de julio, 2025

El nuevo comercial lanzado por American Eagle, con Sydney Sweeney como protagonista, en el que promociona su nueva línea de pantalones desató una oleada de ataques de usuarios alineados a la izquierda radical en las redes sociales. "Propaganda nazi" o "fascista" fueron algunos de los calificativos que recibieron tanto la firma de ropa como la actriz de la serie Euphoria.

Días después, una nueva marca ha decidido sumarse a la corriente de American Eagle y ha sacado un comercial en el que habla de los genes -como hace Sweeney-, en vez de otros temas que a la izquierda le gustaría: Dunkin'.

La multinacional especializada en donuts, eligiendo al actor de la serie The Summer I Turned Pretty Gavin Casalegno como imagen, ha publicado su nuevo comercial para promocionar un refresco de verano. En él, el intérprete hace alusión a su "bronceado", diciendo que lo tiene gracias a la "genética".

"Mire, yo no pedí ser el rey del verano, simplemente sucedió. ¿Este bronceado? Genética", comenta Casalegno en el comercial. "No puedo evitarlo, cada vez que bebo un Golden Hour Refresher, es como si el sol me encontrara. Así que, si beber estos refrescos me convierte en el rey del verano, me declaro culpable".

Acto seguido, el guion locutado por el actor en el comercial provocó que diversos perfiles de izquierda mostrasen su indignación por lo que escuchan. Por ejemplo, el usuario de Instagram @diabolicalgrapes apuntó a que Dunkin' promueve la "eugenesia", es decir, "la creencia refutada de que la reproducción selectiva de ciertos rasgos humanos hereditarios puede mejorar la aptitud de generaciones futuras", tal y como lo define el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (NHGRI).

Otro usuario, también de Instagram, llamado @profile_4714 dijo que, debido a este comercial, "nunca" volverá a consumir un producto de Dunkin', creyendo que lo oportuno es boicotear a la multinacional.

En cambio, hay otros perfiles que aplauden la decisión de Dunkin', como, por ejemplo, @aperture_n_art, quien asegura que "los progresistas están perdiendo sus débiles mentes". Mientras que @wendy_xx escribió: "Tendré que pasar por Dunkin' y comprar algo de beber de camino a comprar unos pantalones en American Eagle".