Lo que se sabe sobre Shane Tamura, el sospechoso del tiroteo en Nueva York

Publicado por Williams Perdomo 29 de julio, 2025

Shane Tamura, el sospechoso del tiroteo que mató a un oficial de policía de Nueva York y a otras cuatro personas en un rascacielos de Midtown el lunes por la noche, llevaba una nota en su bolsillo en la que expresaba quejas con la NFL.

En la nota el joven también afirmaba que sufría de una encefalopatía traumática crónica (ETC), una lesión cerebral. La información la dieron a conocer fuentes que conversaron con medios de comunicación como The New York Post y Bloomberg.

En ese sentido, también se supo que en su perfil en redes sociales, Tamura mostraba que su carrera futbolística terminó tras una lesión en la cabeza y que escribió que la NFL no hizo lo suficiente para combatir la ETC.

En la nota, el joven de 27 años hizo referencia a Terry Long, un exjugador de los Pittsburgh Steelers, quien se suicidó hace 20 años al ingerir anticongelante y que padecía también de una encefalopatía traumática crónica.

"Terry Long, el fútbol americano me provocó ETC y eso me llevó a beberme un galón de anticongelante (...) Por favor, estudien el cerebro para detectar la ETC. Lo siento. La liga ocultó a sabiendas los peligros para nuestro cerebro para maximizar las ganancias", decía la nota, según fuentes del NYP.

Entre tanto, el alcalde Eric Adams confirmó que la nota de Tamura "aludía a tener CTE por jugar en la NFL". Sin embargo, aclaró que el sujeto "nunca jugó en la NFL".

"Todavía estamos revisando la nota de suicidio para determinar el motivo exacto, pero por el momento parece que está relacionado con su creencia de que sufrió ETC en la NFL", explicó el alcalde en Fox 5.