Hallan muerta a la niña canadiense por la que se activó la Alerta Amber en Nueva York: su padre está bajo escrutinio

Publicado por Sabrina Martin 20 de julio, 2025

Una niña de 9 años que había sido reportada como secuestrada en el norte del estado de Nueva York fue encontrada muerta este domingo, en un giro devastador que ha puesto el foco en el padre de la menor, quien inicialmente denunció su desaparición.

Melina Galanis Frattolin, ciudadana canadiense, fue vista por última vez el sábado por la noche en las inmediaciones de la salida 22 de la autopista I-87, cerca de Lake George. Su padre, Luciano Frattolin, alertó a las autoridades sobre un presunto secuestro alrededor de las 9:58 p.m., lo que llevó a que la Policía Estatal de Nueva York activara de inmediato una Alerta Amber y desplegara un amplio operativo de búsqueda.

Cambios en la versión inicial y hallazgo trágico

A medida que avanzaban las investigaciones, los agentes detectaron “inconsistencias” en el testimonio del padre y en la cronología que proporcionó sobre los hechos. Poco después, Melina fue hallada sin vida en la localidad de Ticonderoga, a unos 55 kilómetros del lugar donde supuestamente había desaparecido.

En un comunicado oficial, la Policía Estatal dejó en claro que “no hay indicios de que haya ocurrido un secuestro” y añadió que no existe ninguna amenaza para la población general. No obstante, no se han dado detalles sobre la causa de la muerte de la menor ni se ha presentado formalmente a ningún sospechoso, aunque la atención de la investigación parece estar centrada en el entorno familiar.

Desaparición alarmante y despliegue policial La alerta inicial describía a Melina como una niña de ojos y cabello castaños, que al momento de su desaparición vestía una camiseta a rayas blancas y negras, pantalones cortos claros y zapatillas blancas Adidas. Fue vista por última vez cerca de una camioneta blanca, aunque la identidad del conductor o posibles acompañantes no ha sido confirmada.

El caso generó una respuesta inmediata por parte de las fuerzas del orden, tanto en Nueva York como en Canadá, debido a la gravedad de la denuncia inicial. La policía había advertido que la menor podría estar en “peligro inminente de sufrir daños corporales graves o incluso morir”.



Próximos pasos

Una rueda de prensa está prevista para este lunes 21 de julio, donde se espera que las autoridades ofrezcan más información sobre el curso de la investigación. Hasta entonces, el caso permanece abierto y bajo estricta revisión.

Este trágico desenlace ha conmocionado tanto a la comunidad local como a la opinión pública. La incertidumbre sobre cómo murió la niña y las preguntas sin responder sobre la actuación de su padre mantienen la atención puesta en los resultados de la investigación policial.