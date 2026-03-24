Alerta en Texas: una fuerte explosión en la refinería Valero obliga a miles a permanecer en casa

Publicado por Diane Hernández 24 de marzo, 2026

Una explosión de gran magnitud sacudió el lunes una refinería de petróleo en Port Arthur, en el sureste de Texas, generando una enorme columna de humo negro visible a varios kilómetros y activando una respuesta de emergencia en todo el condado de Jefferson. Las autoridades informaron que, por el momento, se desconocen las causas del incidente.

El estallido ocurrió poco después del mediodía dentro de las instalaciones de la refinería operada por la empresa Valero, una de las más grandes del país. La detonación fue lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar viviendas cercanas, según reportes de residentes, mientras imágenes difundidas por medios locales mostraban intensas llamas y densas nubes de humo elevándose sobre la zona industrial.

Orden de confinamiento domiciliario

Tras la explosión, las autoridades locales emitieron de inmediato una orden de confinamiento domiciliario para amplias áreas cercanas, incluyendo el oeste de Port Arthur, Sabine Pass, Pleasure Island y sectores al sur de la autopista 73. "Para garantizar la seguridad de todos los residentes, se recomienda permanecer en sus casas hasta nuevo aviso", señalaron los servicios de emergencia.

Equipos de bomberos y unidades especializadas en materiales peligrosos acudieron rápidamente al lugar para contener el incendio y evaluar posibles riesgos ambientales. Las autoridades confirmaron que se están realizando monitoreos de la calidad del aire mientras continúan las labores de control.

Un portavoz del Departamento de Bomberos indicó que la causa del incendio sigue bajo investigación. Por su parte, la sheriff del condado de Jefferson, Zena Stephens, informó que no se registraron heridos ni fue necesaria la evacuación de la población.