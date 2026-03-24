Identifican a uno de los pilotos de Air Canada fallecidos en el accidente aéreo del aeropuerto LaGuardia

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 24 de marzo, 2026

Uno de los dos pilotos que murieron en el accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, fue identificado como Antoine Forest, un joven de 30 años originario de Quebec que había construido su carrera en la aviación con una vocación temprana y constante, según un reporte del Toronto Star.

El siniestro se produjo la noche del domingo, cuando un avión operado por Air Canada Express colisionó en la pista con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria.

El vehículo, según las autoridades, se dirigía a asistir a otra aeronave en dificultades, mientras que el avión había recibido autorización para aterrizar, en lo que se investiga como una posible falla de coordinación en la pista.

Forest, quien se desempeñaba como primer oficial para Jazz Aviation desde 2022, fue una de las dos únicas víctimas fatales del accidente. El otro piloto aún no ha sido identificado públicamente.

Según relataron familiares al Toronto Star, su pasión por volar comenzó a muy temprana edad. Había pilotado su primera aeronave a los 16 años y, desde entonces, no paró de aprender y formarse. Incluso llegó a perfeccionar su inglés durante la adolescencia con el objetivo de ampliar sus oportunidades profesionales en la aviación.

“Siempre estaba estudiando y volando. Nunca se detenía”, dijo una familiar cercana al diario, que también destacó su dedicación y entusiasmo por la carrera que había elegido.

Además de las dos víctimas fatales, el accidente también dejó decenas de heridos. Cerca de 40 de los aproximadamente 70 pasajeros y tripulantes fueron trasladados a hospitales, en su mayoría con lesiones leves. La mayoría recibió el alta en las horas posteriores al accidente.

Desde la Administración Federal de Aviación (FAA), su titular Bryan Bedford calificó lo ocurrido como una “tragedia absoluta”, subrayando que ambos pilotos estaban en una etapa inicial de sus carreras.

También la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas expresó su lamento, describiendo la pérdida como “profunda” y destacando el compromiso de los tripulantes con la seguridad de sus pasajeros.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del choque en la pista, mientras crecen las preguntas sobre los protocolos de coordinación entre aeronaves y vehículos de emergencia en uno de los aeropuertos más transitados del país.