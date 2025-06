Una exnovia de Sean "Diddy" Combs testificó sobre las “noches de hotel” y dice que “temía” perder su casa si se negaba a tener relaciones con extraños

Publicado por Agustina Blanco 6 de junio, 2025

En el juicio en curso contra el magnate del entretenimiento Sean "Diddy" Combs, una exnovia identificada como "Jane" ofreció un testimonio emocional en el tribunal, detallando las dinámicas de las llamadas “noches de hotel” en las que participó durante su relación con el acusado.

Bajo condición de anonimato, Jane relató encuentros sexuales organizados por Combs que, según afirmó, la dejaron sintiéndose obligada, manipulada y emocionalmente devastada.

Jane testificó que participó en estas “noches de hotel” con otros hombres, a menudo desconocidos, bajo la presión de complacer a Combs, quien pagaba su vivienda.

Dijo que se sentía “obligada” a participar de esas noches porque si no lo hacía él le quitaría su casa, afirmó entre lágrimas. Describió cómo Combs rechazaba el uso de condones, respondiendo “casi indignado” cuando ella lo solicitó, diciendo que “no quería ver un condón mientras miraba”.

Jane también reveló que Combs le administraría “múltiples dosis” de éxtasis para mantenerla despierta durante estos encuentros, que podían durar desde 12 horas hasta 3.5 días, como ocurrió en Año Nuevo de 2022, cuando consumió éxtasis, cafeína y batidos de proteínas para mantenerse activa.

Según su testimonio, Jane intentó detener estas noches, pero Combs la instaba a continuar con frases como “no te estarás cansando, ¿verdad? Terminemos con fuerza” o “todavía no” cuando intentaba acelerar los encuentros. Aunque inicialmente Combs elegía a los participantes, Jane comenzó a seleccionarlos a finales de 2021 para evitar “sorpresas” con desconocidos, aunque expresó su repulsión por algunos de ellos, describiendo a uno como “sudoroso” y con mal olor. “Si voy a hacer esto, debería elegir quién estará en mi cuerpo”, dijo.

Jane compartió mensajes de texto presentados en el tribunal, donde expresó su incomodidad: “Ojalá pudiéramos volver a cuando empezamos a salir. Desde que abrí la caja de Pandora, no he podido cerrarla”. En otro mensaje, escribió: “Es oscuro, sórdido y me da asco. Es la única razón por la que me tienes cerca y por la que pagas mi casa”.

Aseguró, además, que se sentía “disgustada consigo misma” y que confundió “la lujuria” de Combs con amor, lo que le “rompió el corazón”.

El testimonio incluyó detalles de un incidente en su cumpleaños en 2023, cuando Combs la sorprendió con un artista en Miami, a pesar de sus deseos de una celebración íntima.

Jane también describió los efectos físicos de estas noches, incluyendo infecciones urinarias y de hongos casi semanales, y el dolor constante que soportaba sin decírselo a Combs.

Además, relató cómo él le pidió perforarse los pezones, lo que resultó en infecciones, y cómo la instaba a mantener una apariencia impecable con tacones altos y lencería durante los encuentros.

En un mensaje de audio presentado en la corte, Combs advirtió a Jane que enfrentaría un “duro despertar” si no participaba en las “noches de hotel”, insinuando que su apoyo económico dependía de su participación.

A pesar de un acuerdo en 2023 para que Combs le pagara una asignación mensual de $10,000, Jane dijo que aún se sentía presionada, y en agosto de ese año, él le escribió: “¿Nos vamos a poner raros esta noche?”, a lo que ella respondió expresando su agotamiento físico y emocional.

Jane continuará su testimonio el lunes, con la fiscalía anticipando que el interrogatorio podría extenderse todo el día.