Autoridades del condado de Pima detienen a una persona por el secuestro de la madre de Savannah Guthrie

Individuo armado en la puerta principal de Nancy Guthrie AFP / Pima County Sheriff´s Department .

Publicado por Carlos Dominguez 11 de febrero, 2026

Las autoridades del condado de Pima, en Arizona, con apoyo del FBI, detuvieron a una persona para interrogarla en relación con el secuestro de la madre de Savannah Guthrie, presentadora de NBC News.

Se estima que Nancy Guthrie, madre de la comunicadora, fue secuestrada en su vivienda de Tucson durante la noche del 31 de enero o en las primeras horas del 1 de febrero.

NBC informó que, según funcionarios policiales del estado, una persona fue detenida en la noche del martes para ser interrogada en el marco de la investigación sobre la desaparición de la mujer.

La persona arrestada no ha sido imputada.

El caso ha generado una amplia atención mediática. Numerosos reporteros y equipos de televisión se han desplazado hasta la zona residencial donde vive la víctima.

Un individuo "armado"

El FBI divulgó el martes, a primera hora, imágenes de un sujeto enmascarado y "armado" que aparentemente manipula la cámara de la puerta de la casa de la madre de la comunicadora.

Kash Patel, director del FBI, compartió en su cuenta de X seis fotografías y tres videos en blanco y negro en los que se observa a una persona con el rostro cubierto en el porche de la vivienda de la mujer de 84 años.

"Desde esta mañana, las fuerzas del orden han descubierto estas nuevas imágenes, hasta ahora inaccesibles, que muestran a un individuo armado que parece haber manipulado la cámara de la puerta de entrada de Nancy Guthrie la madrugada de su desaparición", afirmó Patel.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comenzó su conferencia de prensa del martes señalando que el presidente Donald Trump había revisado esas imágenes momentos antes.

"El presidente anima a cualquier estadounidense que tenga la más mínima información sobre el sospechoso, en cualquier parte del país, a llamar al FBI", declaró.